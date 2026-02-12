Vaquinha para família de James Van Der Beek arrecada R$ 6,4 milhões

FOLHAPRESS – Em pouco mais de 12 horas, a vaquinha on-line com doações para a família do ator James Van Der Beek, que morreu nessa quarta-feira (11/2), aos 48 anos, vítima de câncer colorretal, já arrecadou mais de R$ 6,4 milhões. A meta é R$ 6,7 milhões.

Ao todo, mais de 23 mil pessoas já haviam participado da rede de solidariedade na manhã desta quinta-feira (12/2). Conhecido por protagonizar a série "Dawson's creek", ele deixou a esposa, Kimberly, e seis filhos.

A vaquinha foi criada na plataforma GoFundMe e divulgada pela própria viúva nas redes sociais. "Meus amigos criaram este link para me apoiar e aos nossos filhos neste momento difícil. Com gratidão e o coração partido", escreveu Kimberly, de 44 anos, ao compartilhar o endereço da campanha.

A meta inicial estipulada pelos amigos foi de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,4 milhões), algo que foi rapidamente batido.

A morte do ator foi confirmada por meio de uma mensagem publicada em seus perfis oficiais. "Nosso amado James David Van Der Beek morreu em paz nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", dizia o texto, que também pedia privacidade à família neste momento.