BAD BUNNY À MINEIRA

Bad Bunny vira 'cuei malzão' em paródia do Super Bowl em Minas

Paródia imagina show do artista no Super Bowl em versão mineira, lista cidades do estado e viraliza nas redes com humor regional e sotaque característico

Publicidade
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/02/2026 11:23

compartilhe

Bad Bunny mineiro celebrou municípios do estado
O humorista Guilherme Santez viralizou nas redes sociais com uma paródia do show do cantor Bad Bunny no Super Bowl. No vídeo, ele imagina como seria se a apresentação tivesse como tema Minas Gerais.  A produção usa humor regional e sotaque característico para recriar, de forma fictícia, o estilo do artista porto-riquenho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A brincadeira faz referência ao show real do cantor no intervalo do Super Bowl, que celebrou a cultura latino-americana e contou com participações especiais, além de elementos ligados à identidade e história latina. Na ocasião, Benito disse “Deus abençoe a América” e, em seguida, listou os países do continente, deixando os Estados Unidos, que referem a si mesmos como “a América” por último. 

No vídeo humorístico, o comediante interpreta uma versão mineira do discurso do artista, que ganhou o apelido de “Cuei malzão”, uma tradução do nome para o “mineirês”. Em vez de citar países do continente americano, ele lista dezenas de cidades de Minas Gerais.

“Deus bençoa Minas, viu”, diz no começo. Na sequência, ele menciona municípios como São Lourenço, Passa Quatro, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Tomé das Letras, Varginha, Lavras, Juiz de Fora, Ouro Preto, Mariana, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Montes Claros e várias outras.

A lista termina com duas referências que fazem parte do humor regional: “e minha terra natal, BH e Guarapari!”. A menção à cidade capixaba faz alusão à brincadeira popular de que Guarapari é a “praia dos mineiros”.

O vídeo gerou grande engajamento on-line, com comentários destacando a identificação cultural e o humor regional. “A caneca de café é sagrada”, escreveu um perfil, destacando o objeto na mão do humorista. 

“Não tem Berlândia, Beraba… Araguari. Mas ficou muito bom!”, elogiou outro. Muitos questionaram a falta de alguns nomes na lista, enquanto outros explicavam porque não dava para incluir todos. “853 municípios dariam 3 horas de abertura”, brincou um perfil. 

No fim, sobraram elogios ao estado. “Conheço várias cidades de Minas, trem bão demais!”, classificou um internauta.

Tópicos relacionados:

bad-bunny cultura estados-unidos mg minas-gerais musica parodia show

