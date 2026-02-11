Além de Bad Bunny: celebridades que nasceram em Porto Rico

O espetáculo de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, chamou atenção não apenas pela grandiosidade, mas também pelas referências à cultura latino-americana. Afinal, o cantor porto-riquenho, vencedor do Grammy de melhor álbum do ano com Debí Tirar Más Fotos, levou ao palco uma apresentação com forte carga simbólica. A performance contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin, reforçando a diversidade do show em um evento que registrou a maior audiência da televisão dos Estados Unidos em 2025.

Dentro de campo, o Seattle Seahawks venceu o New England Patriots por 29 a 13 e conquistou o Super Bowl LX. A partida consolidou o evento como um dos mais acompanhados do planeta. Enquanto isso, no intervalo, Bad Bunny utilizou o espaço para destacar elementos da identidade porto-riquenha, tema recorrente em sua obra.

No campo da atuação, Benicio Del Toro, que cresceu em Porto Rico, tornou-se um dos atores mais reconhecidos de sua geração, com presença constante em grandes produções de cinema – depositphotos.com / tanka_v



Quais celebridades nasceram em Porto Rico além de Bad Bunny?

Além de Bad Bunny, Porto Rico é o berço de diversas celebridades que alcançaram projeção internacional na música, no cinema, na televisão e no esporte. Entre os nomes mais conhecidos está Ricky Martin, cantor que é um dos principais representantes da música latina no cenário global. Outra figura bastante lembrada é Jennifer Lopez, nascida em Nova York, mas filha de porto-riquenhos. Assim, ela é com frequência associada à diáspora da ilha e à representatividade latina em Hollywood e na música pop.

No campo da atuação, Benicio Del Toro, que cresceu em Porto Rico, tornou-se um dos atores mais reconhecidos de sua geração, com presença constante em grandes produções de cinema. Ademais, a televisão também apresenta exemplos de origem porto-riquenha. Entre eles, Rosie Perez e Luis Guzmán, que ajudaram a consolidar a presença latina em séries e filmes norte-americanos. Portanto, esses nomes mostram como a cultura porto-riquenha se espalhou por diferentes segmentos da indústria do entretenimento.

Celebridades porto-riquenhas que marcaram a cultura pop

Entre as figuras diretamente nascidas em Porto Rico, alguns artistas ocupam posição de destaque na cultura pop contemporânea. São exemplos recorrentes em listas e reportagens especializadas:

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) – rapper e cantor, um dos principais nomes do trap latino e reggaeton, conhecido por valorizar a identidade porto-riquenha em suas letras, visuais e posicionamento público.

– rapper e cantor, um dos principais nomes do trap latino e reggaeton, conhecido por valorizar a identidade porto-riquenha em suas letras, visuais e posicionamento público. Ricky Martin – nascido em San Juan, foi integrante de grupo musical na infância e mais tarde consolidou sucessos em espanhol e inglês, tornando-se um dos símbolos da música latina.

– nascido em San Juan, foi integrante de grupo musical na infância e mais tarde consolidou sucessos em espanhol e inglês, tornando-se um dos símbolos da música latina. Daddy Yankee – apontado como um dos pioneiros do reggaeton moderno, ajudou a popularizar o gênero ao redor do mundo, projetando ainda mais o som da ilha.

– apontado como um dos pioneiros do reggaeton moderno, ajudou a popularizar o gênero ao redor do mundo, projetando ainda mais o som da ilha. Luis Fonsi – cantor e compositor responsável por sucessos que dominam rankings internacionais, frequentemente associado ao pop latino e a baladas românticas.

– cantor e compositor responsável por sucessos que dominam rankings internacionais, frequentemente associado ao pop latino e a baladas românticas. Benicio Del Toro – ator de cinema nascido em San Germán, premiado em grandes festivais, figura constante em produções de grande orçamento e filmes independentes.

Essas personalidades representam apenas parte da lista de famosos ligados à ilha. Ao lado deles, surgem nomes de esportistas, como jogadores de beisebol da Major League Baseball e atletas olímpicos. Ademais, também há figuras da política e da literatura que ajudaram a moldar a imagem de Porto Rico fora de seu território. Portanto, a combinação de música, cinema e esporte reforça a presença porto-riquenha no imaginário global.

Jennifer Lopez, nascida em Nova York, mas filha de porto-riquenhos. Assim, ela é com frequência associada à diáspora da ilha e à representatividade latina em Hollywood e na música pop – depositphotos.com / arp



Por que Porto Rico revela tantos artistas de destaque?

A produção de tantas celebridades ligadas a Porto Rico costuma ser explicada por uma combinação de fatores culturais, históricos e sociais. Afinal, a ilha mantém uma forte tradição musical, que passa pelo reggaeton, salsa, bomba e plena. Assim, são estilos que circulam tanto em festas populares quanto em grandes festivais. Esse ambiente favorece o surgimento de artistas que mais tarde conquistam palcos internacionais, como ocorreu com Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee e outros nomes do cenário latino.

Outro aspecto relevante é a presença da diáspora porto-riquenha em cidades como Nova York, Miami e Los Angeles. Essa comunidade atua como ponte entre a cultura da ilha e o mercado norte-americano, permitindo que cantores, atores e produtores circulem entre diferentes públicos. Muitas vezes, artistas de origem porto-riquenha utilizam o bilinguismo e a mistura de referências culturais para dialogar com audiências diversas, o que amplia o alcance de suas carreiras.

No contexto do Super Bowl LX, essa trajetória ganha ainda mais visibilidade. A participação de um artista porto-riquenho como atração principal do show do intervalo, em um evento com a maior audiência da televisão dos Estados Unidos, reforça o papel central da música latina na indústria do entretenimento em 2025. Ao lado de outras celebridades nascidas em Porto Rico ou descendentes da ilha, Bad Bunny integra uma geração que transformou a identidade porto-riquenha em tema recorrente nos principais palcos do mundo.