Wagner Moura 'tapando' rosto de colega e veteranos com novatos: 12 detalhes da foto oficial do Oscar

Não existe almoço grátis — a menos que você seja indicado ao Oscar pela Academia.

Timothée Chalamet, Emma Stone e Michael B. Jordan, ao lado do brasileiro Wagner Moura, foram alguns dos astros que se reuniram na terça-feira (10/2), no Beverly Hilton Hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para o almoço anual e a foto oficial dos indicados ao Oscar.

Ao contrário de outros anos, a imagem do grupo de 2026 tem menos rostos engraçados, grandes poses e outros detalhes.

Talvez os publicitários de Hollywood tenham orientado seus astros e estrelas a ficarem mais comedidos, evitando incidentes que acabassem viralizando na era das redes sociais.

Mas ainda é possível identificar muitos detalhes. E, no lado positivo, a Academia voltou a fotografar as pessoas de pé, após o desastre da foto dos indicados sentados em 2025.

Aqui estão alguns pontos que identificamos na foto oficial deste ano.

1. Timothée Chalamet e Jessie Buckley levemente ofuscados

AMPAS

O astro do filme Marty Supreme Timothée Chalamet — favorito para melhor ator — é um dos maiores nomes da corrida do Oscar este ano. E ele aparece logo na primeira fila, usando um smoking azul royal.

Este é o segundo ano consecutivo do ator de 30 anos de idade na foto oficial do Oscar. Ele foi indicado em 2025 ao interpretar Bob Dylan em Um Completo Desconhecido.

Outros grandes nomes próximos de Chalamet incluem a estrela de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Jessie Buckley (favorita ao prêmio de melhor atriz); o diretor de Pecadores, Ryan Coogler, e a produtora Zinzi Coogler; e o diretor de Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson.

Mas todos eles acabaram meio ofuscados pelo sempre encantador Guillermo del Toro. O diretor de Frankenstein é um dos únicos astros que fizeram pose engraçada este ano, com seus braços abertos se destacando na primeira fila.

2. Os mais altos no fundo, por favor

AMPAS

Jacob Elordi, atualmente, participa de uma adaptação sexualmente carregada de O Morro dos Ventos Uivantes. Mas, no Oscar, ele foi indicado por interpretar o monstro Frankenstein na recente adaptação da Netflix.

O ator australiano tem 1m96 de altura. Ou seja, ele é mais alto que a maioria dos outros astros que costumam aparecer no tapete vermelho.

Felizmente, os organizadores da foto oficial perceberam a situação. Eles colocaram Elordi na última fila, ao lado de Stellan Skarsgård (1m88), o astro de Valor Sentimental que concorre com Elordi ao prêmio de melhor ator coadjuvante.

3. Teyana Taylor ganha o prêmio de melhor sobretudo

AMPAS

O prêmio não oficial de moda do ano vai para Teyana Taylor e seu cintilante sobretudo preto.

Com 35 anos, ela é forte candidata na categoria de melhor atriz coadjuvante, pelo seu papel em Uma Batalha Após a Outra.

Aparentemente, Taylor é uma das poucas unanimidades entre as diversas premiações do cinema. Ela é a única atriz da sua categoria a ser indicada para o Oscar, Bafta, Globo de Ouro, Critics' Choice e para o prêmio do Sindicato dos Atores.

4. Presença da realeza do pop

AMPAS

A pobre Diane Warren (no centro, atrás de Inga Ibsdotter Lilleaas, de Valor Sentimental) foi indicada na categoria de melhor canção original por surpreendentes 17 vezes, sem nunca vencer.

Neste ano, a indicação veio pela música Dear Me, do filme Diane Warren: Relentless — sim, um documentário sobre ela própria e sua longa e bem sucedida carreira de compositora.

Poderíamos imaginar que isso, por si só, fosse suficiente para que ela finalmente ganhasse a estatueta em 2026. Mas é quase certo que ela irá perder mais uma vez, agora para Golden, da animação Guerreiras do K-Pop.

Mas não é preciso lamentar. Warren certamente leva uma vida confortável, graças aos royalties dos incontáveis clássicos do pop compostos por ela.

Ela é a autora das músicas Unbreak My Heart (Toni Braxton), I Don't Want To Miss A Thing (Aerosmith), How Do I Live (LeAnn Rimes), If I Could Turn Back Time (Cher) e Because You Loved Me (Celine Dion).

5. Michael B. Sorriso

AMPAS

O astro de Pecadores, Michael B. Jordan, abrilhanta a foto oficial deste ano, com seu sorriso multimilionário.

O astro ficou famoso ainda criança, com a série A Escuta/The Wire (2002-2008). E tem muitos motivos para se alegrar.

O filme de terror Pecadores e seus vampiros conseguiram 16 indicações, o maior número já obtido por qualquer filme na história do Oscar. E Jordan é um dos indicados, na categoria de melhor ator.

Ao lado dele, está Ejae, a cantora das músicas da personagem Rumi, de Guerreiras do K-Pop.

6. Wunmi e Delroy: os representantes britânicos

AMPAS

Dois outros indicados por Pecadores são Delroy Lindo (melhor ator coadjuvante) e Wunmi Mosaku (melhor atriz coadjuvante). A dupla é composta pelos dois únicos britânicos indicados este ano, nas categorias de interpretação.

Mosaku nasceu na Nigéria, mas sua família se mudou para Manchester quando ela tinha um ano de idade. Atualmente, ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos — mas preserva seu maravilhoso e característico sotaque do norte da Inglaterra.

Já Lindo foi criado em Lewisham, no sul de Londres. Com 73 anos de idade, ele mora há tanto tempo nos Estados Unidos que afirma não se considerar mais britânico.

Tudo bem, é claro, mas o Reino Unido conta com ele para uma vitória ao menos parcial para o país.

7. Presenças habituais ao lado de estreantes

AMPAS

Chalamet não é o único recorrente na foto oficial de indicados para o Oscar.

A atriz Emma Stone (à esquerda) também está de volta. Ela foi indicada para o prêmio de melhor atriz graças à sua interpretação no excelente filme Bugonia.

Stone pode não ser a favorita este ano, mas provavelmente não está preocupada com isso. Afinal, ela venceu a categoria duas vezes na última década, por La La Land: Cantando Estações (2016) e Pobres Criaturas (2023).

Com 37 anos de idade, Stone é a mulher mais jovem a ser indicada ao Oscar sete vezes. Ela superou Meryl Streep, que recebeu sua sétima indicação aos 38 anos.

Outras atrizes na foto foram indicadas pela primeira vez: Rose Byrne (à direita), por Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria, e Elle Fanning (segunda à direita) por Valor Sentimental.

A estrela de A Hora do Mal, Amy Madigan (segunda à esquerda) também está de volta ao Oscar. Ela foi indicada pela segunda vez, exatamente 40 anos após sua primeira indicação, por um filme com nome bastante apropriado: Duas Vezes na Vida (1985).

8. H de Hawke

AMPAS

De pé na ponta de uma das fileiras, com aparência solitária, está Ethan Hawke, indicado ao prêmio de melhor ator.

Ele é o astro de Blue Moon: Música e Solidão, um estudo de personagem do até então bem sucedido compositor Lorenz Hart (1895-1943). Ele entra em conflito quando seu ex-parceiro Richard Rodgers (1902-1979) atinge enorme sucesso com o musical Oklahoma! (1955).

Além de Hawke, o filme rendeu a indicação de Robert Kaplow para o prêmio de melhor roteiro original.

9. Kate Hudson traz cor para o evento

AMPAS

Em meio a tantos ternos pretos, azuis, cinza e vinho, sempre ficamos felizes quando alguém traz um pouco de cor para alegrar a foto oficial.

O melhor exemplo deste ano talvez seja Kate Hudson. Ela certamente presta atenção quando separa suas roupas por cores antes de lavar.

Mesmo tendo participado de um filme com "azul" no nome — Song Sung Blue: Um Sonho A Dois, uma ótima produção sobre um tributo ao cantor e compositor Neil Diamond — Hudson optou por um chamativo vestido vermelho.

Ela foi originalmente colocada na fila de trás, mas trocou de lugar com o diretor de Sirat, Oliver Laxe. Os organizadores perceberam que ele era mais alto que todos os demais à sua volta.

10. DiCaprio e del Toro em mais uma batalha

AMPAS

A foto oficial do Oscar este ano contou com a presença de muitos dos indicados.

Dos 20 atores que concorrem ao Oscar, apenas dois não puderam estar presentes: Renate Reinsve e Sean Penn.

Por sorte, os astros que atuaram ao lado de Penn em Uma Batalha Após a Outra — Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro — representaram o filme ao lado de Teyana Taylor.

A presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, aproveitou a oportunidade para oferecer a todos os atores alguns conselhos importantes, caso eles vençam o prêmio na cerimônia de 15 de março.

Alguns deles: chegar ao palco rapidamente, completar seus agradecimentos em 45 segundos e preparar seu discurso com antecedência. "Não digam que vocês não esperavam, vocês têm uma chance em cinco de vencer", destacou ela.

Mas o conselho mais importante foi "não leiam seu discurso em um celular — o papel aparece melhor na TV".

11. A equipe de Hamnet reunida

AMPAS

Poucas pessoas se surpreenderam quando Hamnet: A Vida Antes de Hamlet ganhou o Globo de Ouro de melhor filme dramático e Steven Spielberg subiu ao palco para receber o troféu.

Ele foi o produtor da adaptação do romance de Maggie O'Farrell para a tela grande, o que significa que ele será um dos vencedores se a obra conquistar o Oscar de melhor filme.

Na foto oficial, Spielberg (acima, à direita) aparece na mesma fila da diretora do filme, Chloé Zhao, vencedora do Oscar por Nomadland (2020).

Entre os dois, está Yvette Marino, produtora de Zootopia 2, que concorre ao prêmio de melhor animação.

12. Olha a cabeça, Wagner!

AMPAS

No ano passado, uma das surpresas entre os indicados ao Oscar de melhor filme foi Ainda Estou Aqui, impulsionado, em parte, pela dedicação de muitos dos seus admiradores brasileiros.

Em 2026, o Brasil está representado pelo thriller político O Agente Secreto, que conquistou quatro indicações — entre elas, melhor filme, melhor filme internacional e melhor escalação de elenco.

Isso sem falar em Wagner Moura, indicado para o prêmio de melhor ator. Ele é conhecido internacionalmente pela série Narcos (2015-2017), da Netflix.

Mas é preciso deixar registrado que, com 1m80 de altura, ele deveria ter ficado na fila de trás, ao lado de Elordi, Skarsgård, Lindo, Laxe e Kosinski.

Moura aparece na foto quase encobrindo a pobre Ashley Schlaifer, produtora de Sonhos de Trem. Seu longa concorre ao prêmio de melhor filme e também é responsável pela indicação de outro brasileiro ao Oscar: seu diretor de fotografia, Adolpho Veloso.

A revista Variety destacou um ponto que ficou muito claro na foto oficial deste ano: "Este talvez seja um dos grupos de indicados mais altos da história recente do Oscar."

A cerimônia de entrega do Oscar ocorre no domingo, dia 15 de março.

