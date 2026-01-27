Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Paul Thomas Anderson, diretor de ‘Uma Batalha Após a Outra’, fatura prêmio que é ‘termômetro quente’ do Oscar; veja

RF
Redação Flipar
  • <p>O diretor, que também assina o roteiro do longa, faturou o USC Scripter Awards, prêmio de Roteiro Adaptado concedido pela Universidade do Sul da Califórnia.</p>

    O diretor, que também assina o roteiro do longa, faturou o USC Scripter Awards, prêmio de Roteiro Adaptado concedido pela Universidade do Sul da Califórnia.

     Foto: Reprodução do Flickr Raph_PH
  • <p>Em 2025, o USC Scripter Awards cravou o vencedor do Oscar de Roteiro Adaptado, dando o prêmio para “Conclave”. Nos últimos 10 anos, a Universidade acertou o vencedor do Oscar em oito oportunidades.</p>

    Em 2025, o USC Scripter Awards cravou o vencedor do Oscar de Roteiro Adaptado, dando o prêmio para “Conclave”. Nos últimos 10 anos, a Universidade acertou o vencedor do Oscar em oito oportunidades.

     Foto: Wikimedia Commons/Sitao Xiang
  • <p>Em 27 de janeiro, o diretor também recebeu duas indicações no BAFTA (Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado), considerado o “Oscar britânico”.</p>

    Em 27 de janeiro, o diretor também recebeu duas indicações no BAFTA (Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado), considerado o “Oscar britânico”.

     Foto: Wkimedia Commons/Hraybould
  • <p>Paul Thomas Anderson nasceu em 26 de junho de 1970, em Studio City, Los Angeles, e cresceu imerso em um ambiente no qual o audiovisual fazia parte do cotidiano.</p>

    Paul Thomas Anderson nasceu em 26 de junho de 1970, em Studio City, Los Angeles, e cresceu imerso em um ambiente no qual o audiovisual fazia parte do cotidiano.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal The Narrative Art
  • <p>Filho do radialista Ernie Anderson, figura conhecida da televisão americana, ele teve contato precoce com estúdios, gravações e bastidores da indústria do entretenimento, experiência que ajudaria a moldar seu olhar crítico e, mais tarde, sua postura independente em relação ao sistema hollywoodiano.</p>

    Filho do radialista Ernie Anderson, figura conhecida da televisão americana, ele teve contato precoce com estúdios, gravações e bastidores da indústria do entretenimento, experiência que ajudaria a moldar seu olhar crítico e, mais tarde, sua postura independente em relação ao sistema hollywoodiano.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Manufacturing Intellect
  • <p>Após uma breve passagem por cursos de cinema, Anderson abandonou a universidade para se dedicar integralmente à prática cinematográfica.</p>

    Após uma breve passagem por cursos de cinema, Anderson abandonou a universidade para se dedicar integralmente à prática cinematográfica.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Manufacturing Intellect
  • <p>Em meados da década de 1990, realizou o curta “Cigarettes and Coffee”, que chamou a atenção de produtores e abriu caminho para seu primeiro longa-metragem, “Jogada de Risco”, de 1996.</p>

    Em meados da década de 1990, realizou o curta “Cigarettes and Coffee”, que chamou a atenção de produtores e abriu caminho para seu primeiro longa-metragem, “Jogada de Risco”, de 1996.

     Foto: Divulgação
  • <p>O filme jÃ¡ apresentava marcas que iriam se tornar recorrentes em sua obra, como personagens Ã  deriva, estruturas narrativas fragmentadas e um interesse profundo pelas contradiÃ§Ãµes morais e emocionais da vida americana contemporÃ¢nea.</p>

    O filme jÃ¡ apresentava marcas que iriam se tornar recorrentes em sua obra, como personagens Ã  deriva, estruturas narrativas fragmentadas e um interesse profundo pelas contradiÃ§Ãµes morais e emocionais da vida americana contemporÃ¢nea.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @cinefiloemserie
  • <p>A consagração veio rapidamente com “Boogie Nights”, de 1997, um retrato ambicioso da indústria de conteúdos adultos dos anos 1970 e 1980.</p>

    A consagração veio rapidamente com “Boogie Nights”, de 1997, um retrato ambicioso da indústria de conteúdos adultos dos anos 1970 e 1980.

     Foto: Divulgação
  • <p>Com um elenco formado por nomes como Mark Wahlberg, Burt Reynolds e Julianne Moore e movimentos de câmera elaborados, Anderson foi alçado ao status de autor em uma Hollywood cada vez mais avessa a riscos.</p>

    Com um elenco formado por nomes como Mark Wahlberg, Burt Reynolds e Julianne Moore e movimentos de câmera elaborados, Anderson foi alçado ao status de autor em uma Hollywood cada vez mais avessa a riscos.

     Foto: Divulgação
  • <p>O filme também consolidou parcerias duradouras com atores como Philip Seymour Hoffman, figura central em sua filmografia.</p>

    O filme também consolidou parcerias duradouras com atores como Philip Seymour Hoffman, figura central em sua filmografia.

     Foto: Flickr James Robert Smith
  • <p>Em “Magnólia”, de 1999, com Tom Cruise, Anderson ampliou ainda mais seu escopo, entrelaçando múltiplas histórias em uma estrutura narrativa complexa que abordava culpa, redenção, relações familiares e o acaso.</p>

    Em “Magnólia”, de 1999, com Tom Cruise, Anderson ampliou ainda mais seu escopo, entrelaçando múltiplas histórias em uma estrutura narrativa complexa que abordava culpa, redenção, relações familiares e o acaso.

     Foto: reprodução / magnólia
  • <p>JÃ¡ nos anos seguintes, o diretor surpreendeu ao mudar radicalmente de tom com â??Embriagado de Amorâ?, de 2002, um romance disfuncional e estilizado que revelou um lado mais intimista de sua direÃ§Ã£o e consolidou sua habilidade em extrair performances inesperadas de seus atores.</p>

    JÃ¡ nos anos seguintes, o diretor surpreendeu ao mudar radicalmente de tom com â??Embriagado de Amorâ?, de 2002, um romance disfuncional e estilizado que revelou um lado mais intimista de sua direÃ§Ã£o e consolidou sua habilidade em extrair performances inesperadas de seus atores.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • <p>A maturidade artística de Paul Thomas Anderson se manifestou de forma contundente em “Sangue Negro”, de 2007, frequentemente apontado como uma de suas obras-primas.</p>

    A maturidade artística de Paul Thomas Anderson se manifestou de forma contundente em “Sangue Negro”, de 2007, frequentemente apontado como uma de suas obras-primas.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Inspirado livremente em um romance de Upton Sinclair, o filme acompanha a ascensão brutal de um magnata do petróleo e funciona como uma alegoria sombria sobre ganância, fé, poder e a formação da identidade americana.</p>

    Inspirado livremente em um romance de Upton Sinclair, o filme acompanha a ascensão brutal de um magnata do petróleo e funciona como uma alegoria sombria sobre ganância, fé, poder e a formação da identidade americana.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>A direção rigorosa e a interpretação monumental de Daniel Day-Lewis consolidaram Anderson como um dos cineastas mais relevantes de sua geração.</p>

    A direção rigorosa e a interpretação monumental de Daniel Day-Lewis consolidaram Anderson como um dos cineastas mais relevantes de sua geração.

     Foto: Reprodução do Instagram @danielbdaylewis
  • <p>Nos anos seguintes, o diretor aprofundou ainda mais seu interesse por personagens obsessivos e estruturas de poder, como em “O Mestre”, de 2012.</p>

    Nos anos seguintes, o diretor aprofundou ainda mais seu interesse por personagens obsessivos e estruturas de poder, como em “O Mestre”, de 2012.

     Foto: Reprodução
  • <p>“Trama Fantasma”, de 2017, trouxe novamente Daniel Day-Lewis e é apontado como uma das obras mais refinadas de Anderson, centrada em relações de controle, afeto e dependência emocional.</p>

    “Trama Fantasma”, de 2017, trouxe novamente Daniel Day-Lewis e é apontado como uma das obras mais refinadas de Anderson, centrada em relações de controle, afeto e dependência emocional.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 2021, o cineasta lançou “Licorice Pizza”, equilibrando leveza e estranhamento em um retrato afetivo da Califórnia dos anos 1970.</p>

    Em 2021, o cineasta lançou “Licorice Pizza”, equilibrando leveza e estranhamento em um retrato afetivo da Califórnia dos anos 1970.

     Foto: Divulgação
  • <p>Discreto em relação à vida pessoal, Thomas Anderson mantém há mais de duas décadas um relacionamento com a atriz e comediante Maya Rudolph. Juntos, eles têm quatro filhos.</p>

    Discreto em relação à vida pessoal, Thomas Anderson mantém há mais de duas décadas um relacionamento com a atriz e comediante Maya Rudolph. Juntos, eles têm quatro filhos.

     Foto: Reprodução do instagram @mheineman
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay