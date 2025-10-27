Frankenstein ganha ‘nova vida’ pelas mãos de Guillermo del Toro

“Frankenstein”, segundo o próprio diretor, é o filme que ele sempre quis fazer. No Festival de Veneza, onde foi ovacionado, del Toro afirmou que a sua produção tem traços autobiográficos. Entre os destaques do elenco estão ainda Mia Goth, como Elizabeth Lavenza, e Christoph Waltz no papel de Heinrich Harlander. Foto: Divulgação