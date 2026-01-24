Timothée Chalamet iguala marca histórica de Marlon Brando no Oscar
-
Ao longo de 98 anos, apenas 32 das 486 nomeaÃ§Ãµes a Melhor Ator foram para intÃ©rpretes de atÃ© 30 anos, trÃªs delas do prÃ³prio Chalamet. Ele estreou na lista aos 22 anos com â??Chama-me Pelo Teu Nomeâ? (2017).Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
-
Depois, voltou a ser indicado por “A Complete Unknown” (2024) e agora concorre novamente. Caso vença, será o segundo mais jovem a conquistar a estatueta.Foto: montagem / wikimedia commons
-
Um dos grandes destaques em Hollywood nos últimos anos, Chalamet se tornou manchete devido a uma declaração sobre a perspectiva de ser pai.Foto: Divulgação
-
Em entrevista, ele disse que “definitivamente não iria nomear”, mas criticou o fato de uma pessoa importante do seu entorno ter “se gabado por não ter filhos enquanto tem mais tempo livre para outras coisas”.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Na mesma entrevista, o ator de “Duna” revelou que filhos “podem estar no radar”. Chalamet ainda opinou sobre o chamado “Movimento Sem Crianças” (“Childfree”, em inglês) e disse que acha o pensamento “desolador”.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
Embora não tenha citado nomes, internautas concluíram que a indireta de Chalamet seria para o ator e comediante Seth Rogen, conhecido por defender abertamente uma vida sem filhos.Foto: Wikimedia Commons/Stephen McCarthy/Collision
-
Conhecido pela série “O Estúdio”e pelo filme “Superbad: É Hoje”, Rogen já disse em entrevistas que “não conheço ninguém que é mais feliz com filhos do que nós sem filhos”, se referindo ao seu casamento com Lauren Miller.Foto: Reproduc?a?o
-
-
Após a fala de Chalamet, usuários nas redes sociais reagiram, acusando-o de desrespeitar Rogen e ressaltando que decidir ter ou não filhos é uma escolha pessoal.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
A decisão de não ter filhos tem sido cada vez mais discutida abertamente por figuras públicas. Veja algumas celebridades internacionais que fizeram essa escolha!Foto: Freepik
-
Oprah Winfrey — A apresentadora e empresária explicou em entrevistas que sabe da responsabilidade imensa de criar filhos e decidiu que maternidade não faria parte do seu caminho.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Dolly Parton — A cantora e empresária foi casada por quase 60 anos com Carl Dean e eles optaram por não ter filhos. Em 2023, ela disse: “Com tudo que está acontecendo, eu detestaria ter trazido uma criança para o mundo.”Foto: Reprodução/Instagram
-
Ricky Gervais — O comediante comentou repetidas vezes (inclusive nos seus especiais) que não quer ter filhos, citando motivos pessoais e até argumentos sobre população e estilo de vida.Foto: Flickr - Thomas Atilla Lewis
-
Enya — A cantora irlandesa é conhecida por levar uma vida muito reservada; fontes públicas e biografias indicam que Enya nunca se casou nem teve filhos, preferindo concentrar-se na carreira e na privacidade.Foto: Wikimedia Commons/Irish Times
-
-
Miley Cyrus — Em entrevista ao podcast “The Interview”, do The NY Times, a cantora disse que nunca sentiu “paixão” em relação à maternidade. Em outro momento, a artista já havia dito que as “questões ambientais” são um dos motivos.Foto: Reprodução
-
Helen Mirren — A atriz veterana já disse em entrevistas não ter “nenhum instinto maternal”. Apesar de já ter afirmado que é “muito feliz por não ter filhos”, Mirren confessou que convive muito bem com os dois filhos do seu marido, Taylor Hackford.Foto: Wikimedia Commons/Harald Krichel
-
Heather Graham — Conhecida por “Se Beber, Não Case!”, a atriz já afirmou que “80% do tempo se sente feliz por não ter filhos”. Ao jornal The Guardian, ela disse: “Acho ótimo que mais mulheres estejam expressando o desejo de não ter filhos.”Foto: Reproduc?a?o
-