'Guerreiras do k-pop' batem recorde na Netflix e conquistam o planeta

O honmoon está salvo. Isso porque a faixa “Golden”, da banda fictícia Huntr/x, está no topo da Billboard Hot 100 há quatro semanas e o filme “Guerreiras do k-pop”, protagonizado pelas garotas do grupo, se tornou a produção mais vista da história da Netflix.

Com mais de 266 milhões de visualizações, a animação superou os números de “Alerta vermelho” (2021), filme com Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, e da primeira temporada da série “Round 6” (2021), que ocupava a primeira posição.

“Guerreiras do k-pop”, que estreou no streaming em junho deste ano, é um sucesso sem precedentes. Na trama, Rumi, Mira e Zoey, que ganharam as vozes das atrizes americanas Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo, respectivamente, formam o Huntr/x, trio pop sul-coreano mais famoso do momento. Além de cantar, as garotas lutam contra demônios.

A responsabilidade de defender o mundo por meio da música é cumprida há décadas por trios femininos. Com o sucesso das canções, elas conseguem manter ativa a barreira de contenção de seres do submundo, chamada honmoon.

O problema começa quando os demônios decidem criar um grupo masculino de k-pop, os Saja Boys, e superam as protagonistas.

Grupo Saja Boys, formado por demônios, quer dominar o planeta e derrotar as meninas da Huntr/x Netflix/divulgação

Para criar as canções das bandas, a equipe do filme contou com Teddy Park, que trabalhou com o quarteto feminino sul-coreano Blackpink, e o produtor e compositor Lindgren, que assinou faixas para BTS e Twice, fenômenos pop da Coreia do Sul.

Com ritmos cativantes e letras “chicletes”, as músicas são acompanhadas por coreografias meticulosas, similares ao estilo dançante s coreano que conquistou o mundo.

Resultado: além de a canção “Golden” estar no topo do ranking da Billboard, as músicas “Soda pop”, “Your idol” e “How it’s done” encontram lugar entre as 10 primeiras da lista.

O sucesso é tão significativo que a Netflix lançou versão especial do filme, “Guerreiras do K-pop para cantar junto”, com letras em formato de karaokê.

Além disso, as cantoras Audrey Nuna, Rei Ami e Ejae, vozes ouvidas nas músicas da Huntr/x, foram convidadas para apresentar um dos prêmios do VMA 2025, que será realizado neste domingo (7/9), na UBS Arena, em Nova York. A transmissão começa às 20h, nos canais da MTV e no streaming Paramount+.

“Guerreiras do k-pop” é filme americano, mas dublado por descendentes de coreanos. Para produzi-lo, os diretores Maggie Kang e Chris Appelhans viajaram até a Coreia do Sul, onde pesquisaram costumes tradicionais e contemporâneos.

As armas utilizadas por Rumi, Mira e Zoey são reproduções das clássicas saingeom (espada de quatro tigres), woldo (lâmina da lua) e sinkal (lâmina do espírito).

Acordo

Nos últimos meses, rumores sobre a sequência da animação circularam na internet. A diretora Maggie Kang afirmou à Entertainment Weekly que há material para a continuação. Porém, isso depende de acordo entre a Netflix e a criadora da obra, a Sony Pictures Animation.

A Sony vendeu os direitos de distribuição para a Netflix em 2021, por não acreditar no potencial da animação, mas mantém o direito da produção de filmes futuros.

Por enquanto, “Guerreiras do k-pop” é forte candidata às listas do Oscar de Melhor Animação e Melhor Canção Original, categoria para a qual a Netflix já confirmou a inscrição da faixa “Golden”.

“GUERREIRAS DO K-POP”

EUA, 2025, 95min. Direção de Maggie Kang e Chris Appelhans. Animação disponível na Netflix.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria