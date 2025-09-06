Assine
overlay
Início Cultura
Cultura

Festival de Veneza surpreende e dá Leão de Ouro a Jim Jarmusch

Favorito do evento, filme "The voice of Hind Rajab", sobre assassinato em Gaza, levou o Grande Prêmio do Júri

Publicidade
Carregando...
AF
AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
06/09/2025 17:25

compartilhe

Siga no
x
Mulher loira sorri olhado para homem grisalho de óculos escuros
Atriz Cate Blanchett ao lado do cineasta Jim Jarmusch no Festival de Veneza crédito: Stefano RELLANDINI / AFP

"Father Mother Sister Brother", do diretor americano Jim Jarmusch, levou, neste sábado (6), o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Veneza, que concedeu o segundo prêmio da mostra a "The Voice of Hind Rajab", filme sobre a guerra em Gaza de Kaouther Ben Hania.

Em "Father Mother Sister Brother", Jarmusch explora as relações familiares através de três histórias distintas, ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, e protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.

Leia Mais

Por sua vez, "The Voice of Hind Rajab", longa da franco-tunisiana Kaouther Ben Hania que causou grande impacto no festival, baseado na história real de uma menina palestina, Hind Rajab, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza, ficou com o Grande Prêmio do Júri.

Confira a seguir os contemplados na cerimônia de premiação da 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza, realizada neste sábado:

Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch

Grande prêmio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"

Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun

Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino

Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli

Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi

Tópicos relacionados:

adam-driver ben-safdie cai-shangjun cate-blanchett festival gianfranco-rosi ildiko-enyedi marcello-mastroianni paolo-sorrentino premiacao tom-waits toni-servillo valerie-donzelli

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay