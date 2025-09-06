Festival de Veneza surpreende e dá Leão de Ouro a Jim Jarmusch

"Father Mother Sister Brother", do diretor americano Jim Jarmusch, levou, neste sábado (6), o Leão de Ouro na 82ª edição do Festival de Veneza, que concedeu o segundo prêmio da mostra a "The Voice of Hind Rajab", filme sobre a guerra em Gaza de Kaouther Ben Hania.

Em "Father Mother Sister Brother", Jarmusch explora as relações familiares através de três histórias distintas, ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, e protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.

Por sua vez, "The Voice of Hind Rajab", longa da franco-tunisiana Kaouther Ben Hania que causou grande impacto no festival, baseado na história real de uma menina palestina, Hind Rajab, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza, ficou com o Grande Prêmio do Júri.

Confira a seguir os contemplados na cerimônia de premiação da 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza, realizada neste sábado:

Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch

Grande prêmio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"

Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun

Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino

Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli

Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi