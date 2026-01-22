Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Pecadores' faz história e bate recorde com 16 indicações ao Oscar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/01/2026 11:16

compartilhe

SIGA

O filme "Pecadores", com sua mistura de terror, ação e música, recebeu um número recorde de 16 indicações ao Oscar e fez história nesta quinta-feira (22), quando a Academia anunciou os indicados à premiação mais prestigiada de Hollywood.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em seguida, vem "Uma Batalha Após a Outra", estrelado por Leonardo DiCaprio, com 13 indicações, e "Frankenstein", do diretor mexicano Guillermo del Toro, que recebeu 9 indicações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr/val/aa

Tópicos relacionados:

cinema entretenimento eua oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay