'Pecadores' faz história e bate recorde com 16 indicações ao Oscar
O filme "Pecadores", com sua mistura de terror, ação e música, recebeu um número recorde de 16 indicações ao Oscar e fez história nesta quinta-feira (22), quando a Academia anunciou os indicados à premiação mais prestigiada de Hollywood.
Em seguida, vem "Uma Batalha Após a Outra", estrelado por Leonardo DiCaprio, com 13 indicações, e "Frankenstein", do diretor mexicano Guillermo del Toro, que recebeu 9 indicações.
