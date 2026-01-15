Celebridades e TV
Cotado para o Oscar, Stellan Skarsgård é ‘sincerão’ sobre foto que viralizou em premiação
Para completar o "desastre", o sueco saiu da cerimônia sem o troféu, que ficou com Jacob Elordi, de "Frankenstein". Foto: Montagem/Reproduc?a?o
O ator confessou que a festa foi bem mais animada: "Estou cansado pra caramba [...] Eu fiquei muito bêbado ontem à noite", disse ao ser flagrado no aeroporto. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/TMZ
Nascido em 13 de junho de 1951, na cidade de Gotemburgo, na Suécia, Stellan Skarsgård começou a carreira ganhando notoriedade na televisão sueca nos anos 1970. Foto: Wikimedia Commons/Elena Ringo
No cinema europeu, Skarsgård ganhou destaque especialmente a partir de sua colaboração frequente com o diretor dinamarquês Lars von Trier. Foto: Reprodução do X @billskarsgards
Ele também participou de franquias de enorme alcance, como "Piratas do Caribe", interpretando o vilão Bootstrap Bill. Foto: Divulgação
Na TV, Skarsgård deu vida ao vice-primeiro-ministro da União Soviética Boris Shcherbina na premiada série "Chernobyl", lançada em 2019 pela HBO. Foto: Divulgação
Mais recente ainda, o ator ganhou ainda mais destaque ao viver Luthen Rael na série "Andor", do universo Star Wars, lançada em 2022. Foto: Divulgação
