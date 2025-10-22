Carecas primeiro: filme com Emma Stone tem sessão especial em cinema
Cinema de Los Angeles teve sessão exclusiva para carecas ou quem topasse raspar a cabeça na hora
compartilheSIGA
O aguardado filme “Bugonia”, estrelado por Emma Stone e dirigido por Yorgos Lanthimos, teve uma sessão exclusiva em Los Angeles aberta apenas para quem tem a cabeça raspada — literalmente. O evento foi realizado nessa segunda-feira (20/10), no Culver Theater.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O cinema anunciou que só poderiam assistir à sessão pessoas carecas. Mas quem ainda tem cabelo não precisava se preocupar: o local disponibilizou um barbeiro no saguão, pronto para realizar o corte gratuitamente antes da exibição.
No filme, Emma Stone interpreta Michelle Fuller, uma poderosa CEO que é sequestrada por dois homens conspiracionistas que acreditam que ela é uma alienígena disfarçada. A personagem aparece com a cabeça raspada.
A atriz raspou de fato a cabeça para o papel, recusando o uso de maquiagem ou próteses. Segundo o estúdio Focus Features, o corte representa renascimento, vulnerabilidade e desapego, temas centrais do filme.
“Você é careca ou está disposto a raspar a cabeça? Venha hoje, 20/10, para uma exibição gratuita de ‘Bugonia’. Tem cabelo? Um barbeiro estará disponível a partir das 18h para raspar tudo. Isto é real”, escreveu o cinema.
A entrada era restrita a maiores de 18 anos e não teve lugares marcados. As imagens do evento não foram divulgadas até a publicação da reportagem.
O filme mais excêntrico do ano
“Bugonia” marca a nova parceria entre Yorgos Lanthimos e Emma Stone, após sucessos como “A favorita” (2018), “Pobres criaturas” (2023) e “Tipos de gentileza" (2024). O longa é inspirado no filme sul-coreano “Save the green planet!” (2003) e mistura ficção científica, humor sádico e crítica social — marcas registradas do diretor grego.
O elenco ainda conta com Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Bugonia” estreia em 27 de novembro nos cinemas brasileiros. Ainda não há confirmação de sessões temáticas por aqui, mas, com o sucesso da ação em Los Angeles, é possível que outras cidades do mundo possam seguir a mesma ideia.