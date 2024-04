Com pedrinhas brilhantes, jovem estilizou careca do pai

A criadora de conteúdo Ana Carolina, de 18 anos, viralizou nas redes sociais por conta de uma brincadeira que fez com o pai dela. No TikTok, ela compartilhou que conseguiu convencê-lo a deixar colar pedrinhas brilhantes em sua careca, criando uma decoração única.

O processo começou com a higienização da careca, para garantir que a cola vai aderir bem à pele. Em seguida, ela já foi colando as pedrinhas, uma por uma, até formar uma seta na parte central da cabeça. “Uma vibe avatar”, escreveu no vídeo.

Nas laterais da cabeça, a filha formou corações. Até a mãe da jovem entrou na brincadeira e ajudou a ornamentar a careca do marido. “Do outro lado, decidimos fazer uma estrela e tudo colorido em volta”, contou.

Com o passar do tempo, o pai foi perdendo a paciência, mas acabou levando o momento com bom-humor. Com a decoração pronta, a filha elogiou o próprio trabalho: “Eu achei que ficou incrível”, opinou. O pai, no entanto, não escondeu a insatisfação.

Mas o sucesso fez com que pai e filha repetissem a dose. Dessa vez, o pai se divertiu mais. A garota formou um arco-íris e nuvens com pedrinhas coloridas na careca do pai e, depois da decoração pronta, saíram juntos em uma caminhada pela cidade. Apesar da vergonha, o homem até fez compras com as pedras na cabeça, encontrou um amigo e foi reconhecido por alguém que viu o primeiro vídeo.

A ideia toda conquistou muitos internautas. “Sabe, muita mente de titânio olhar para a careca e falar: VOU DECORAR!”, elogiou um perfil. A participação do pai também foi bem vista. “Pai de menina sofre, né? Amei”, brincou uma internauta.

Os internautas esperam que a tendência se espalhe. “Já estou vendo celebridades como Amin Khader e Alexandre de Moraes lançando tendência em breve”, escreveu um perfil. “Carnaval do ano que vem vai virar tendência”, previu outro.

Os internautas também estão dando dicas para criações de pai e filha. “Só eu que pensei em fazer um rosto com make atrás?”, sugeriu uma garota. “Amiga, faz do logo do time dele vai ficar massa”, apontou outra.