Depois de ter viralizado, em 2022, com uma cirurgia em um louva-a-deus, o veterinário Luiz Guaraná causa burburinho nas redes sociais por conta de uma nova operação. Dessa vez, o paciente é um peixe chamado Aruanã asiática. O animal exótico foi levado ao pet shop por uma família e passou por uma cirurgia no aparelho reprodutor.

O médico contou que precisou anestesiar o peixe, dissolvendo a medicação em água, e mantê-lo em meio úmido para poder fazer o procedimento, botando o animal em uma espécie de calha, em contato com a anestesia. Nas redes sociais, o veterinário apontou que esse tipo de cirurgia é muito complicado. “Após anestesiado, seguimos com a cirurgia. De fato, sempre é um desafio pensar em cirurgias cavitárias em peixes, pois é um aprendizado contínuo”, afirmou.

O peixe passou pela retirada de ovas e de um líquido inflamatório. A condição levava a uma compressão dos órgãos do Aruanã. “O paciente apresentava um quadro que afeta com frequência os peixes em aquários: Retenção de ovas/ estase folicular. Nosso paciente passou pela realização de exames complementares e foram cogitadas outras possibilidades antes da cirurgia. No entanto, outros recursos não se faziam possíveis dentro do caso desse paciente e com isso o paciente foi encaminhado para cirurgia”, explicou o especialista.

Após fazer a retirada, ele fez a sutura, que exige uma agulha menor e menos invasiva, para penetrar facilmente na pele e tecidos, deixando menor furo possível, e minimizar o dano ao tecido. Um grande desafio na cirurgia de peixes acontece no pós-operatório. Artigos científicos apontam que há uma deficiência de estudos sobre o manejo da dor pós-operatória em peixes e qualidade de vida do animal durante a recuperação.

Por isso, o veterinário mostrou que, 48 horas depois da cirurgia, o peixe estava ativo, com batimentos cardíacos e reflexos dentro da normalidade. Mesmo não sendo o primeiro procedimento do tipo feito por Guaraná, ele comemorou o resultado. “É o terceiro peixe que operamos o sistema reprodutor, sendo a segunda Aruanã asiática. Cada procedimento é um aprendizado e uma experiência fantástica. Independente das intercorrências pós, consideramos um sucesso cirúrgico e anestésico sem dúvidas, é uma evolução INCRÍVEL na medicina de peixes e na mentalidade de todos”, escreveu.