Karen Mancini era analista do TCE do Rio de Janeiro

Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça do Rio, nesse domingo (21/4) à noite, contra o suspeito de matar a analista do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ), Karen Mancini, de 39 anos.

Karen foi encontrada morta, com marcas de pauladas, na Estrada Manoel Homem de Gouveia, em Lumiar, Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

De acordo com as investigações, Clodoaldo Queiroz de Oliveira, de 41 anos, era companheiro de Karen. Ele chegou a prestar depoimento no dia do crime, no sábado (20), mas foi liberado por falta de provas e desde então está foragido

Além do mandado de prisão, a Justiça expediu ainda uma ordem de busca e apreensão em endereços ligados a Clodoaldo.



A causa da morte, segundo laudo do IML, foi “traumatismo craniano encefálico em consequência de ação contundente”.

Familiares da vítima também apontaram, em redes sociais, que Karen já havia sofrido violência doméstica. Ela, inclusive, tinha uma medida protetiva contra o suspeito. Não há informações se a medida ainda estava em vigor.