Mais uma receita virou tema de vídeos na internet e tem causado polêmica. Dessa vez é o girassol frito. A flor, com sementes e caule, é empanada e frita em imersão, preferencialmente em óleo de girassol. Quem fez jura que o sabor é incrivelmente bom.

A receita foi publicada pela primeira vez no perfil do TikTok chamada “Comida na Caixa”, no dia 12 de abril. Mais de 700 mil pessoas viram o vídeo. “Essa é para você, guerreiro da luz, que não sabe mais como impressionar aquela gatinha manhosa: eu comprei um girassol, empanei e fritei. Depois que eu fritei, dei uma chacoalhada legal, tirei o excesso, pus uma canela, cortei e dei para ela”, diz a locução do vídeo.

Nos comentários, muita gente ficou em dúvida se era uma brincadeira ou uma dica séria. “Mas girassol é comestível?”, perguntou um perfil. “Tem gosto de que?”, questionou outro. A novidade também gerou diversas piadas. “A prova que tudo frito e empanado fica bom”, observou um internauta.

Considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC), o girassol é muito consumido em outros países. Na Polônia, por exemplo, é comum fazer um “churrasco” do miolo da flor. Desde 2018, os Estados Unidos importam essa receita, que passou a fazer sucesso por lá. Já na Itália, o girassol não é consumido, mas um petisco à base de flor de abobrinha empanada e frita é uma opção bastante popular.

Segundos os chefs de cozinha Lucas Corazza e Rubens Catarina, o girassol se assemelha a uma alcachofra. “Achei que era mentira, dai pensei (e pesquisei!): comemos óleo de girassol, semente de girassol, girassol é uma PANC (planta alimentícia não convencional)… basta tratar como alcachofra!”, publicou Corazza.

Os especialistas da culinária não indicam comer o talo da planta, que pode ser fibroso e indigesto. Eles sugerem, ainda, focar no “coração” do girassol e nas pétalas. Com gosto agridoce, o girassol é rico em ácido linoleico e vitaminas A, C e E. Além disso, possui propriedades digestiva, anticancerígena, anti-inflamatória, diurética, expectorante, hidratante e antioxidante. Por fim, auxilia na prevenção do envelhecimento precoce, no fortalecimento do sistema imunológico, na saúde da pele e ajuda no controle da pressão arterial.

Além de fritas, as pétalas podem ser consumidas também em formato de chá. No entanto, antes de fazer qualquer preparo com o girassol, é preciso ter certeza que ele é de boa procedência, orgânico, regado com água potável e se está devidamente higienizado. Especialistas não indicam que a planta vendida para ornamentações seja utilizada, uma vez que pode conter agrotóxicos impróprios para a alimentação.

Como fazer girassol frito



Confira a receita utilizada pelos chefs Lucas Corazza e Rubens Catarina:

Massa:

Cerveja - 200ml

Páprica - 10gr

Farinha de trigo - 150gr

Bicarbonato- 5gr

Sal - quanto baste

Modo de preparo:



Misture todos os ingredientes da massa. Em seguida, mergulhe o girassol inteiro no preparo, levando-o para a imersão em óleo quente, em torno de 180º, logo depois. Após dourar, deixe o óleo escorrer e leve a flor pronta para o prato, temperando conforme o gosto do cozinheiro. Os chefs usaram flor de sal e suma, que é um tipo de tempero oriental. Sirva ainda quente.