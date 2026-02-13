Folia nostálgica da Festa Ploc tem Paquita, Felipe Dylon e Trem da Alegria

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Uma viagem pelo túnel do tempo é o que promete a Festa Ploc Especial de Carnaval, neste domingo (15/2), das 15h às 22h, no Mercado Distrital de Santa Tereza.

O evento reunirá artistas que estiveram sob os holofotes entre os anos 1980 e 2000, que se revezarão no palco acompanhados da Banda Ploc. A festa aposta na nostalgia e na memória afetiva de quem viveu a cultura pop de décadas passadas.



As atrações são As Paquitas, Digão (banda Raimundos), Marcelo Hayena (Uns e Outros), Guilherme Isnard (Zero), Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Alex Gil (Polegar), Dr. Silvana, Silvinho Blau Blau, Felipe Dylon, Luciano Bahia, Avellar Love (João Penca e seus Miquinhos Amestrados), Érika Martins (Penélope) e o DJ Dom LV, responsável por criar a festa no Rio de Janeiro, em 2004.

O produtor Bernardo Dabés diz que esta edição marca a retomada do projeto em BH, depois de eventos realizados em 2008, 2009 e 2010 em parceria com a festa Supra Sumo.

“Com o crescimento do carnaval de Belo Horizonte, comecei a me sentir meio deslocado. Tenho 52 anos, passou a vontade de ir para a rua. Entendi que minha geração estava carente de um lugar com mais estrutura e pensei que voltar com a Festa Ploc seria uma boa pedida”, explica.

Colecionador de CDs, vinis, DVDs e de jogos e brinquedos como Speed Racer e Atari, ele se valeu de suas próprias referências para escalar o elenco.

“Fazemos eventos o ano inteiro, como o Prime Rock, sempre trazendo nomes como Lobão, Ira! e Paulo Ricardo, enfim, representantes dessa geração. Então me alimento disso, faz parte da minha vida. Com a Festa Ploc, a proposta é oferecer uma coisa mais despojada”, destaca.



Presença constante nas edições do evento no Rio de Janeiro, Felipe Dylon explica que como há muitos artistas, os shows são compactos, com cada um apresentando três ou quatro músicas.

“A ideia é focar nos maiores sucessos, para agitar a galera”, diz, citando “Musa do verão”, “Amor de verão” e “Ciúme de você”, sucessos dos anos 2000.



“Demos muita sorte naquela época, porque são músicas que me levaram para todo o Brasil”, diz. Dylon lançou, no ano passado, o EP “Só alegria”. Para este ano, planeja um remix de “Musa do verão”.

'He-man' e chocolate

Quem também chega a BH para revisitar o passado é Luciano Nassyn, um dos integrantes da formação original do Trem da Alegria, grupo infantil de sucesso nos anos 1980. Ele vai apresentar “Uni, duni, tê”, “He-man” e “É de chocolate”, entre outras canções.

Luciano Nassyn, ex-Trem da Alegria, diz que a Festa Ploc é 'uma grande confraternização' de artistas e promete cantar 'É de chocolate' Facebook/reprodução

Nassyn conta que voltar ao Trem da Alegria é um misto de emoções.

“Lá se vão 40 anos desde que lançamos 'He-man'. É bem legal ver as pessoas felizes, relembrando com carinho o que fizemos há tanto tempo”, diz, destacando que há interação grande entre as atrações deste domingo. “A gente se cruza muito nessas festas, é uma grande confraternização”, diz.



Xuxa

As Paquitas estarão representadas por Priscilla Couto, a Catuxita, e Ana Paula Almeida, a Pituxita, que apresentarão medley de canções de quatro álbuns lançados entre os anos 1980 e 2000.

“Nosso trabalho se revelou atemporal, porque atravessamos gerações e temos acessado um público mais jovem”, diz Priscilla, evocando a série documental “Pra sempre Paquitas” (Globoplay), lançada em 2024.

Ela trabalha como advogada, mas é solicitada como paquita para vários eventos. “O título do documentário tem a ver com isso. Como Xuxa dizia, uma vez Paquita, para sempre Paquita. É trabalho com energia positiva, que nos faz acessar uma caixinha da memória afetiva muito forte, e isso mexe com as pessoas”, revela.



FESTA PLOC ESPECIAL DE CARNAVAL



Domingo (15/2), das 15h às 22h, no Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Pista: de R$ 160 a R$ 320. Mesas: de R$ 255 e R$ 510, à venda na plataforma Sympla

