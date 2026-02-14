Ovo: de vilão a herói e aliado do verão e do carnaval

Essa história de alimentação é muito engraçada. Por anos, comer ovo era muito saudável, e os médicos e nutricionistas indicavam a ingestão do ingrediente várias vezes por dia em suas mais diversas formas de preparo. Depois, o coitado foi banido. Virou o criminoso, acusado de aumentar o colesterol “ruim” (LDL) e ser prejudicial à saúde cardiovascular devido ao alto teor de colesterol na gema (cerca de 186 mg a 200 mg por ovo grande).



A ciência evoluiu e o ovo foi “absolvido” dessa culpa. Hoje, é considerado um superalimento. Leve, proteico e fácil de consumir, ele aparece na rotina de atletas e de famosos e tem benefícios para energia, saciedade e imunidade no calor. Por isso, está sendo muito recomendado por nutricionistas e nutrólogos para os foliões.



Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, em dias muito quentes, o organismo gasta mais energia para manter o equilíbrio térmico. O ovo oferece proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B e colina, nutrientes fundamentais para a produção de energia e para manter disposição e concentração sem sobrecarregar a digestão.



Além da energia, o alimento também contribui para a sensação de leveza, algo valorizado no verão. Com aproximadamente 70 calorias por unidade, alta digestibilidade e preparo simples, o ovo promove saciedade sem causar desconforto gastrointestinal, um ponto importante quando o corpo já está trabalhando mais para regular a temperatura.



O ovo reúne vitaminas A, D e E, além de minerais como zinco e selênio, que ajudam a fortalecer a imunidade e proteger as células contra os efeitos do estresse oxidativo. A presença de antioxidantes como luteína e zeaxantina, concentrados na gema, também contribui para a proteção celular e a saúde da pele e dos olhos.



Versátil e fácil de adaptar à rotina, o ovo pode ser consumido de diferentes formas nos dias quentes, inclusive em refeições frias, como lanche ou refeição leve.

(Isabela Teixeira da Costa/Interina)

