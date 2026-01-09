Assine
7 receitas com ovo para variar o cardápio e economizar na semana

Do shakshuka à frittata, o ovo é uma das proteínas baratas mais incríveis; inspire-se com pratos fáceis e saborosos que vão muito além do trivial mexido

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
09/01/2026 18:18

Uma torta de ovos e batatas é uma das formas de inovar com ovos, como as 7 receitas sugeridas para refeições econômicas. crédito: Freepik

Com o preço da carne pesando no orçamento, encontrar alternativas para as refeições se tornou uma missão para muitas famílias. Nesse cenário, o ovo surge como um verdadeiro protagonista: é nutritivo, versátil e, o mais importante, econômico. Para sair da rotina do ovo frito ou mexido, separamos sete receitas que transformam essa proteína em pratos surpreendentes e saborosos.

Além de ser uma excelente fonte de proteína, o ovo oferece vitaminas e minerais essenciais. Sua capacidade de se adaptar a diferentes preparos o torna um ingrediente indispensável na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão do sabor no dia a dia.

Confira 7 ideias para inovar com ovos

  1. Shakshuka: um prato vibrante do Oriente Médio, onde os ovos são cozidos em um molho rústico de tomates, pimentões e especiarias como cominho e páprica. Também conhecido na Itália como 'ovos no purgatório', é uma refeição completa, perfeita para ser servida com pão para absorver o molho delicioso.

  2. Frittata de legumes: pense em uma torta sem massa, prática e versátil. A frittata é basicamente uma mistura de ovos batidos com queijos, legumes e temperos, assada no forno. É a receita ideal para aproveitar os vegetais que estão na geladeira.

  3. Ovos rotos (ou huevos rotos): uma iguaria espanhola que conquista pela simplicidade. Consiste em ovos fritos com a gema bem mole, servidos sobre batatas fritas crocantes. Ao quebrar a gema, ela se mistura às batatas, criando uma cremosidade irresistível.

  4. Ovo cocotte: sinônimo de elegância e simplicidade, este prato de origem francesa é feito em pequenos potes individuais (ramequins). O ovo é assado em banho-maria com um pouco de creme de leite, queijo ou ervas, resultando em uma textura delicada.

  5. Salada de ovo cremosa: uma versão repaginada do clássico sanduíche. Cozinhe os ovos, amasse-os com um garfo e misture com iogurte natural, mostarda, cebolinha e temperos a gosto. Fica ótima como recheio de pães ou para acompanhar folhas verdes.

  6. Nhoque de ovo: surpreenda com uma massa leve e que derrete na boca. Diferente do nhoque tradicional de batata, esta versão usa principalmente ovos, farinha e queijo parmesão. A receita leva poucos ingredientes e resulta em um prato delicado.

  7. Ovos recheados (Deviled Eggs): um aperitivo clássico e econômico, perfeito para festas ou como entrada. Os ovos são cozidos, as gemas são removidas e misturadas com maionese, mostarda e outros temperos, e depois recolocadas nas claras cozidas. São fáceis de fazer e muito saborosos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay