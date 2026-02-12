Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina
SAÚDE

Idas noturnas ao banheiro podem ser sinal precoce de doença do coração

Cerca de 75% dos pacientes com doença arterial coronariana desenvolveram noctúria cinco anos antes do surgimento de sintomas cardíacos

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Isabela Teixeira da costa
Anna Marina
Colunista
Isabela Teixeira da costa
Repórter
12/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
Urinar várias vezes à noite não é doença, é sintoma que deve ser analisado pelo médico - (crédito: Redes sociais/reprodução)
Urinar várias vezes à noite não é doença, é sintoma que deve ser analisado pelo médico crédito: Redes sociais/reprodução

Você já acordou de madrugada para ir ao banheiro e a necessidade voltou duas horas depois? Isso pode ser alerta para dois problemas: diabetes ou coração. Na segunda hipótese, é um sinal que costuma aparecer anos antes de você sentir qualquer dor no peito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um estudo de 2023 acompanhou grupo de adultos por cerca de 27 anos. Descobriu-se que urinar duas ou mais vezes por noite aumenta o risco de morte por qualquer causa, assim como o risco específico de doenças cardíacas em pelo menos 50%.

Leia Mais

A noctúria, vontade de urinar várias vezes durante a noite, foi identificada como marcador de risco aumentado de doença arterial coronariana em homens com menos de 60 anos. Cerca de 75% dos pacientes com essa doença desenvolveram noctúria aproximadamente cinco anos antes do surgimento de sintomas cardíacos, como dor no peito ou falta de ar. Quanto mais cedo a noctúria começava, mais cedo apareciam os sintomas cardíacos.

Diversos mecanismos importantes relacionam a micção noturna à saúde cardiovascular. Acordar frequentemente interrompe o sono profundo e o ritmo circadiano natural do corpo. A fragmentação do sono pode desencadear inflamação por meio de vias neuro imunes, contribuindo para o acúmulo de placas e aumentando o risco de doenças cardiovasculares.

A doença aterosclerótica pode reduzir o fluxo sanguíneo para a bexiga, levando ao estresse oxidativo e à diminuição da capacidade daquele órgão, o que pode contribuir para a bexiga hiperativa. No caso de pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, o líquido que se acumula nas pernas durante o dia volta à circulação quando elas se deitam à noite, aumentando a produção de urina.

Em pessoas com doenças cardíacas, a apneia do sono pode causar tanto estresse oxidativo quanto produção de urina noturna.

Outra possível ligação é o diabetes. A ligação entre noctúria e saúde cardiovascular faz sentido, já que o aumento do volume urinário (diurese) é uma característica do diabetes, um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e renais.

Se a noctúria estiver relacionada a doenças cardíacas, o primeiro passo é tratar a condição cardíaca subjacente. Além disso, adotar ajustes no estilo de vida para prevenir a retenção de líquidos pode ser útil. Reduzir a ingestão de líquidos à noite, duas a quatro horas antes de dormir, e seguir hábitos básicos de sono é um bom começo.

Recomendam-se a prática de exercícios físicos, a redução do consumo de açúcar, a limitação do consumo de álcool antes de dormir e evitar café e outros estimulantes à tarde ou à noite. A fisioterapia do assoalho pélvico também ajuda. Tratada a fraqueza ou a rigidez, o assoalho pélvico, a uretra e até mesmo a bexiga podem começar a funcionar normalmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como a noctúria é sintoma, e não doença, identificar a causa principal é essencial. A descoberta da causa pode exigir exame médico completo, incluindo avaliação cardiovascular, estudos do sono e exame urológico.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

banheiro doenca-cardiaca saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay