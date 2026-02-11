Jogos Olímpicos de Inverno e a elegância italiana

Temos que dar os parabéns com louvor à Itália e a toda a equipe de criação da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Primeiro pela coragem e ousadia de ter escolhido como tema a “Harmonia”, com muitas referências à história, arte e cultura italianas.

E também por priorizar a união e por ter optado em não usar nada de alta tecnologia virtual. Tudo que foi apresentado teve como recurso principal o ser humano, as pessoas, o contato, a arte, a vida. Nada de IA.



Pela primeira vez na história, a abertura foi em quatro lugares, simultaneamente: Milão, Cortina D'Ampezzo, Predazzo e Livigno. O mundo aplaudiu de pé, o que mostra como ansiamos por isso, por ver gente de verdade, de carne e osso, sem efeitos computadorizados.



Muito balé. O das cores foi lindo e o de Eros e Psique foi deslumbrante. Cantores maravilhosos, Mariah Carey, Andrea Bocelli cantando divinamente, como sempre. E o que foi a Laura Pausini cantando o hino da Itália, no estádio em Milão, e em determinado momento entra um coral local, que estava em Cortina D'Ampezzo. Foi de arrepiar.



A entrada da bandeira da Itália com um desfile de moda com as modelos em ternos Armani nas cores da bandeira, e depois a top model italiana Vittoria Ceretti em um vestido branco – ótimo modelo para uma noiva elegante – carregando a bandeira. Show de pura elegância.



E a montagem da pomba da paz? Bela e segura. E a nossa linda, competente e simpática Rebeca Andrade representando a ginástica e o movimento pela paz, sendo uma das escolhidas para entrar com a bandeira olímpica? Não sei se o mundo se emocionou, mas tenho certeza que o coração de todo brasileiro bateu mais forte.



A subida dos anéis olímpicos foi um show à parte e, de novo, todos em uma só cor, mostrando a união, sem diferenças. E para culminar, a explosão de fogos. Arrepiou. E o presidente da Itália chegando no bondinho? Fofo demais. E as duas piras olímpicas? Tudo de um bom gosto indescritível.



O Brasil comparece com a maior delegação até hoje em jogos de inverno: 14 atletas, e temos duas chances de medalha. Uma com o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, e outra com Nicole Silveira, skeletonista – esporte radical individual, que desce uma pista de gelo estreita em alta velocidade, sobre um pequeno trenó. Destaque para nossa alegria e os gritos da torcida.



Foi um show de humanidade, beleza e elegância, do princípio ao fim. E não teve como não lembrar do fiasco da abertura da última Olimpíada, em Paris, com aquela abertura horrorosa, de mau gosto. Espalhada pela cidade, na qual mais da metade das coisas havia sido filmada com antecedência e só foram transmitidas em telões. Abertura holográfica.



E aquela ceia ao deus baco???? Grotesca. Queriam chocar? Conseguiram. Queriam desqualificar o país? Conseguiram. Queriam entrar para a história como a pior abertura de todos os tempos? Conseguiram.



Salve a Itália, que conseguiu deixar agora uma bela impressão e uma lembrança para apagar o último show de horrores.

*Isabela Teixeira da Costa/Interina

