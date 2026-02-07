Envelhecer com saúde passa pela qualidade de vida da mulher

Envelhecer saudavelmente não significa apenas viver muitos anos, mas ter qualidade de vida e autonomia, além de bem-estar físico, emocional e sexual ao longo do tempo.

Já ouviu falar de healthspan? Esse conceito tem ganhado destaque na medicina moderna, principalmente quando o assunto é o envelhecimento feminino, marcado por mudanças hormonais, metabólicas e emocionais ao longo dos anos.

A ginecologista e obstetra Danielle Kramer, integrante da Associação Mulher Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), explica que o envelhecimento saudável começa muito antes do aparecimento dos primeiros sintomas do climatério ou da menopausa.

De acordo com ela, a mulher precisa entender que envelhecer bem é um processo construído com escolhas consistentes ao longo da vida, como alimentação adequada, prática de atividade física, cuidado com a saúde mental e acompanhamento médico regular.

Com o avanço da idade, alguns cuidados ginecológicos ganham mais importância. Infecções urinárias ficam mais frequentes por causa das alterações hormonais e anatômicas, surgem riscos de infecções sexualmente transmissíveis, especialmente em novos relacionamentos. A maturidade não elimina a necessidade de prevenção. O uso de preservativo, exames de rastreio e consultas regulares são fundamentais sempre.

A saúde sexual feminina também passa por transformações importantes. Redução da lubrificação vaginal, desconforto nas relações, queda da libido, tudo isso é fruto do envelhecimento. Os avanços da medicina ampliaram as possibilidades de cuidados nesta fase da vida, com terapias hormonais, tratamentos não hormonais, fortalecimento do assoalho pélvico e atenção a aspectos emocionais e relacionais.

A doutora Danielle destaca a importância de antioxidantes como a Coenzima Q10. Presente no organismo, ela é fundamental para a produção de energia celular e a proteção contra o estresse oxidativo.

Com o passar dos anos, a Q10 diminui em nosso organismo, o que pode causar impacto na energia, função muscular e na saúde cardiovascular. A suplementação é importante e deve ser sempre individualizada.

A terapia hormonal, que ainda gera receio em muitas mulheres, passou por importantes avanços. “Hoje falamos em terapia hormonal baseada em evidências científicas, com avaliação criteriosa de riscos e benefícios. Quando bem indicada e acompanhada, ela pode melhorar sintomas do climatério, proteger a saúde óssea e urogenital, aumentando a qualidade de vida”, destaca a especialista.

Também fazem parte do conjunto de cuidados a alimentação de qualidade após os 40 anos (a melhor é a mediterrânea) e a prática regular de atividade física.

A combinação de exercícios aeróbicos, musculação e treino de equilíbrio contribui para preservar a massa muscular, da saúde óssea e da autonomia funcional.

“Envelhecer com saúde é uma construção diária. Nunca é tarde para começar”, conclui a ginecologista Danielle Kramer.

