Festa olímpica começa com cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Milão-Cortina

A Itália deu início aos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina com uma cerimônia de abertura realizada simultaneamente em quatro sedes, o estádio de San Siro, em Milão, e as localidades alpinas de Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno.

Pontualmente às 20h00 locais (16 no horário de Brasília) desta sexta-feira (6), a cerimônia começou com dezenas de artistas e bailarinos no gramado de San Siro, onde os primeiros compassos do espetáculo deram o tom: celebrar a beleza e a cultura italiana.

O mito de Eros e Psiquê à música de três dos grandes compositores do país: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini.

- Mariah Carey em italiano -

Não houve muita espera até que um dos momentos mais aguardados fosse anunciado, apenas 15 minutos após o início: Mariah Carey em San Siro cantando em italiano, especificamente o clássico "Nel Blu Dipinto Di Blu" (popularmente conhecido como "Volare"), com o qual Domenico Modugno venceu o Festival de San Remo em 1958, seguido por "Nothing is impossible", em inglês.

Foi a deixa para a entrada das autoridades.

Se a Rainha Elizabeth II chegou ao estádio para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 em um vídeo de ficção guiado por James Bond, interpretado pelo ator Daniel Craig, desta vez foi em um bonde número 26 conduzido pelo lendário ex-campeão de motociclismo Valentino Rossi, transportando o presidente da Itália, Sergio Mattarella, que ocupava o lugar de honra no camarote ao lado da presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

Muito próximo de ambos estava o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, uma das personalidades políticas presentes no evento.

Outros dois momentos muito aguardados da cerimônia são o tradicional desfile das delegações nacionais, que começou em seguida e, pela primeira vez, está dividido em quatro locais, e a cerimônia com a chama olímpica, que acenderá duas piras, uma sob o Arco da Paz em Milão e a outra na Piazza Dibona, em Cortina d'Ampezzo.

- Sustentabilidade -

O desfile simultâneo em quatro sedes e as duas piras olímpicas são o símbolo perfeito de uma edição dos Jogos Olímpicos espalhada por três regiões do norte da Itália e por um território de 22 mil km².

O objetivo dos organizadores era aproveitar ao máximo as instalações existentes para minimizar o impacto econômico e ambiental, após as edições recentes (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pequim 2022) terem sido particularmente criticadas por ambas as questões.

Com o retorno aos Alpes, os Jogos de Inverno recuperam parcialmente sua essência, naquela que será a terceira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, depois de Cortina 1956 e Turim 2006, e a quarta no geral, levando em consideração o evento de verão em Roma 1960.

