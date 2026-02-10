Assine
Biatleta norueguês confessa infidelidade após ganhar medalha de bronze nos Jogos de Inverno

10/02/2026 15:02

Logo após conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, o biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid admitiu ao vivo, em lágrimas, ter cometido uma infidelidade, diante dos microfones da emissora de televisão NRK.

Perguntado sobre a sensação de terminar em terceiro a prova individual de biatlo de 20 quilômetros, Laegreid chorou e disse que havia cometido "o maior erro" de sua vida.

"Tem alguém que, talvez, não esteja assistindo à TV hoje. Há seis meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e a melhor do mundo", disse ele.

"E há três meses cometi o maior erro da minha vida, sendo infiel a ela", acrescentou o atleta de 28 anos.

Laegreid explicou que já havia confessado essa infidelidade pessoalmente uma semana antes.

"Foram as piores semanas da minha vida. Eu tinha uma medalha de ouro na vida e muitas pessoas me veem de forma diferente agora", disse o biatleta, para quem o esporte passou a ser secundário "nos últimos dias".

Laegreid foi superado em sua prova pelo também norueguês Johan-Olav Botn (ouro) e pelo francês Éric Perrot (prata).

Nos Jogos de Pequim de 2022, Laegreid conquistou a medalha de ouro na prova de revezamento.

