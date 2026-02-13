Curta o carnaval com segurança

Apesar dos bloquinhos nas ruas de BH há dias, a folia de Momo começa mesmo é hoje, sexta-feira 13, para alegria de muitos e tristeza de outros. Quem é supersticioso pode quebrar o trauma saindo no Bloco Fúnebre, a partir das 23h, na Praça da Bandeira, no Mangabeiras. Brincadeiras à parte, para se divertir é preciso levar a sério as medidas de segurança.



Primeiro vamos falar de celular e dinheiro. Evite falar ao celular ou mandar mensagem em público. Entre no bar ou lanchonete para não expor o aparelho. Tem muito olheiro nos bloquinhos. Use pochetes ou doleiras dentro da roupa, sempre na frente do corpo.



Leve um documento e um cartão, também em local seguro. Desabilite a função de aproximação do cartão para evitar golpes. E atenção com pagamentos: confirme o valor na maquininha. Se perder o cartão, faça o bloqueio imediatamente pelo aplicativo.



Fique longe de brigas e lugares com muita aglomeração. Se levar crianças, coloque nelas identificação com seu telefone e o de alguém que esteja em casa. Use transporte público, aplicativos ou táxis. Carro é fria, porque não se acha vaga. Se for beber, então, não rola, porque bebida não combina com volante.



Cuide da saúde para conseguir participar da festa todos os dias. É importante se hidratar constantemente, faça sol ou chuva. Intercale bebidas alcoólicas com água, sucos ou isotônicos. Passe protetor solar antes de sair de casa e leve a versão mini na pochete para repassar de três em três horas. Chapéus, bonés e óculos escuros são bem-vindos. Prefira roupas leves.



Coma antes de sair de casa e evite alimentos de procedência duvidosa na rua. Escolha refeições que tenham proteína, gordura e carboidrato, porque são digeridas mais lentamente e dão maior sensação de saciedade. Dicas: arroz, batata, pão, milho, mandioca, ovo, carnes, verduras e legumes.



Use preservativos, disponíveis gratuitamente no SUS, para prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Vai beijar? Tudo bem, mas dê uma olhadinha na boca do outro para ver se não tem herpes. Ninguém quer pegar vírus incurável, não é? Ou mononucleose infecciosa, conhecida como “doença do beijo”.



Por último, respeite os limites do seu corpo. Viu que a bateria está acabando, pare um pouco para recarregar.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

