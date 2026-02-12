Carnaval de BH: como fica o trânsito durante os desfiles dos blocos

Quem for circular por Belo Horizonte durante o carnaval deve se preparar para mudanças no trânsito. De sábado (14/2) até terça-feira (17/2), no Centro, no Bairro Santa Tereza, na Pampulha e na Avenida dos Andradas haverá um esquema especial de trânsito com interdições e desvios para a passagem dos desfiles de blocos.



De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o objetivo é garantir o desfile seguro dos foliões, preservar a mobilidade e minimizar os impactos para quem precisa se deslocar na capital.



A operação concentra esforços em áreas estratégicas da cidade que tradicionalmente recebem maior público, com horários variados conforme a região. Na área Central, as ruas dos cinco polos de desfiles — Hipercentro, Floresta, Funcionários, Savassi e Barro Preto — serão interditadas a partir das 10h de sábado. No Hipercentro e na Savassi, as interdições seguem das 10h de sábado (14/2) até às 23h de terça-feira (17/2) Na Avenida Brasil, os bloqueios serão diários, das 6h às 23h. Já no Floresta e no Barro Preto, as vias ficam fechadas a partir das 10h de sábado até 23h e, nos demais dias, das 6h às 23h.



O acesso à área hospitalar, próxima ao Centro, será mantido como prioridade. A circulação será pela Avenida do Contorno, com conexões pelas ruas Maranhão e dos Caetés e pelas avenidas Francisco Sales e Augusto de Lima, após os desfiles de sábado. Agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar vão preservar o trajeto, que será utilizado por serviços de emergência. Motoristas devem dar preferência a ambulâncias e viaturas.



Nos bairros Santa Tereza e Pampulha, as alterações seguem a dinâmica dos cortejos. Em Santa Tereza, as vias serão bloqueadas uma hora antes do primeiro bloco de cada dia, entre 14 e 17 de fevereiro. No sábado, alguns trechos terão fechamento a partir das 9h, com previsão de liberação após a conclusão da limpeza urbana. Na Pampulha, o entorno do Mineirão será interditado duas horas antes do início dos desfiles e reaberto duas horas após a dispersão do público.



A Avenida dos Andradas terá um dos bloqueios mais extensos. O trecho entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães ficará fechado em ambos os sentidos, a partir das 6h de sábado (14/2), permanecendo com interdição contínua ao longo da programação. A liberação dependerá da finalização dos serviços de limpeza.



Moradores e comerciantes das áreas impactadas poderão acessar seus imóveis por meio de trânsito local, com orientação de agentes. A recomendação é de que veículos não sejam estacionados nos trechos sinalizados para os desfiles, sob risco de remoção. Faixas informativas serão instaladas para indicar desvios e restrições.



A administração municipal orienta que motoristas priorizem rotas alternativas, como a Avenida do Contorno, e utilizem aplicativos de navegação para acompanhar as mudanças em tempo real. Usuários de transporte por aplicativo deverão combinar embarque e desembarque em pontos fora das áreas bloqueadas.



Ao todo, cerca de 400 agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município atuarão diariamente na operação, que contará com mais de 630 profissionais, incluindo equipes de monitoramento semafórico, reboques e suporte operacional. A programação detalhada e os mapas das interdições estão disponíveis no Portal da Prefeitura.



Rotativo gratuito no carnaval



Motoristas que circularem pela durante o carnaval poderão estacionar gratuitamente em todas as áreas regulamentadas pelo sistema de Estacionamento Rotativo na capital. O rotativo estará liberado de sábado (14/2) a terça-feira (17/2). Já na Quarta-feira de Cinzas (18/2), a liberação será das 8h às 12h. Fora desses horários, o sistema funcionará normalmente.



As 22.756 vagas físicas vinculadas ao sistema digital, distribuídas em 883 quarteirões espalhados pela cidade poderão ser utilizadas sem a necessidade do acionamento de crédito eletrônico.



Fora do período de liberação especial, o custo do crédito é de R$ 4,95, válido para diferentes tempos de permanência, que variam de uma a 12 horas, conforme a regulamentação de cada local. Segundo a PBH, a receita líquida do sistema é aplicada em melhorias do sistema viário, como manutenção e implantação de sinalização, operação de tráfego, fiscalização do trânsito e programas de segurança e educação.



Como vai ficar o trânsito?

Durante o carnaval, a gestão municipal reforça que o perfil BH Mobilidade no X (@BHMobilidade) trará informações sobre trânsito e transporte durante os eventos e desfiles de blocos. Horários e locais de concentração podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte.

Os aplicativos Waze e Google Maps indicarão interdições e sugerirão rotas alternativas nos dias de desfile dos blocos, evitando os locais da folia. Todas as informações sobre mobilidade urbana no carnaval podem ser consultadas no portal da BHTrans.

