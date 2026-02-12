De Marina Sena a Michel Teló. Confira atrações gratuitas no carnaval de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O carnaval de Belo Horizonte cresce ano a ano, não apenas em público, mas também em atrações gratuitas. E agora em 2026 não será diferente: ao menos 19 artistas já confirmaram participação em desfiles de vários blocos da capital, mais que o dobro de 2025. Marina Sena, Valesca Popozuda, banda Lagum, Zé Felipe, Michel Teló, Luísa Sonza, Xamã, Pedro Sampaio, Nattan, Banda Eva e Nação Zumbi são alguns dos nomes que prometem embalar os foliões pelas ruas de BH.

O período carnavalesco começou oficialmente em 31 de janeiro e se estende até o dia 22 deste mês. Nesse intervalo, mais de 600 blocos desfilarão pela capital. A estimativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é de alcançar um público de 7 milhões de foliões, superando os 6 milhões do ano passado.

Entre os shows mais esperados está o de Marina Sena, no recém-criado Bloco Marinada, com previsão de atrair 300 mil pessoas no entorno do Mineirão. BH será a única cidade onde a cantora se apresentará em um bloco de rua este ano. Luísa Sonza, no Bloco dos Gêmeos, e Nattan, com o Bloco Desmanttelo, também prometem reunir uma multidão nas ruas.

Além disso, haverá apresentações para os fãs de sertanejo, com Michel Teló, Clayton e Romário e Zé Felipe; de funk, com Valesca Popozuda; de rap, com Xamã; e de pop, com a banda mineira Lagum. Para fechar a folia, o pós-carnaval terá Pedro Sampaio, Banda Eva e Nação Zumbi.

Os shows começaram já no pré-carnaval. No primeiro fim de semana de festa, Tuca Fernandes e O Kanalha fizeram seus shows. Na última sexta-feira (6/2), o rapper Hungria estreou com seu bloco no carnaval de BH.

No domingo (8/2), Kvsh consolidou sua quinta participação na folia com o bloco Carnakvsh. No mesmo dia, a banda Babado Novo desfilou com o Bloco Chá da Alice, que mistura o universo lúdico do País das Maravilhas com o axé da Bahia.

Para parte dos foliões, o crescimento do carnaval de BH faz parte de um movimento de democratização do acesso à cultura e, para muitos, é a única chance de ver o show do ídolo. O número de grandes atrações revela também que Belo Horizonte está entrando no radar das produtoras.

Para a dentista Izabela Reis, essa visibilidade é algo positivo para a cidade, principalmente para a economia. Todo ano ela faz questão de sair pelo menos um dia para curtir o carnaval. “Como mineira, fico muito empolgada de ver grandes nomes da música virem para o carnaval de BH, porque anos atrás não tínhamos nada e a cidade ficava um deserto. Ver vida, alegria das pessoas e bloquinhos com todo tipo de pessoas, desde crianças a idosos, me deixa muito feliz”, afirma.

Por outro lado, alguns foliões temem que o carnaval de BH perca sua identidade e que os blocos menores percam espaço. É o caso da psicóloga Amanda Gonçalves, que prefere fugir dos megablocos e curtir os cortejos mais tranquilos.

“Tenho notado que o carnaval cresceu bastante. Isso é bom para a economia e é uma oportunidade de conexão com pessoas de outros lugares do país, mas receio que fique muito caótico e com muitas confusões, como aconteceu no bloco do Alok ano passado. Para mim, está perdendo a essência”, analisa.

Concorrência

Este é o mesmo receio de entidades de representação de blocos carnavalescos da capital mineira. No fim de janeiro, ligas de blocos e associações publicaram uma nota de repúdio em conjunto questionando a realização de grandes shows, com músicos de expressão nacional, e afirmando que essas atrações enfraquecem a cultura carnavalesca da cidade e os artistas locais.

As entidades também pedem maior clareza por parte da administração pública, no que diz respeito aos recursos utilizados na realização da folia. Segundo Polly Paixão, presidente da Liga Belorizontina, os patrocinadores preferem investir em shows de artistas de maior projeção, o que gera uma concorrência desleal com os blocos locais. "Vários blocos que já foram patrocinados pela Belotur não conseguiram patrocínio neste ano", assegura.

A PBH informou, por meio de nota da Belotur, que não há qualquer priorização de megaeventos e que a contratação de artistas é realizada pelos próprios blocos com recursos próprios ou de parceiros privados.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO



14/02

Clayton e Romário

Horário: 13h

Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz

15/02

Marina Sena - Bloco Marinada

Horário: 13h

Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz

Nattan - Bloco Desmanttelo

Horário: 13h

Local: Av. Afonso Pena, 792, Centro

Valesca Popozuda - Bloco Furacão Trembase

Horário: 15h

Local: Av. Assis Chateaubriand, 170

Lagum

Horário: 7h

Local: Rua Sergipe, 802

16/02

Zé Felipe - Bloco do Zé

Horário: 15h

Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz

Michel Teló - Bloco Sertanejinho do Teló

Horário: 10h

Local: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz

Luísa Sonza - Bloco dos Gêmeos

Horário: 15h

Local: Av. Brasil, 1145, Funcionários

Xamã - Bloco do Malvadão

Horário: 9h

Local: Rua Sergipe, 780, Savassi

18/02

Rodriguinho - Samba nas Andradas

Horário: 3h

Local: Praça da Estação, Centro

Obs: Show do cantor faz parte da programação do desfile das escolas de samba e blocos caricatos

21/02

Pedro Sampaio

Horário: A ser divulgado

Local: A ser divulgado

22/02

Banda Eva - Bloco Beleza Rara

Horário: 16h

Local: Avenida Afonso Pena, concentração na Feira Hippie (próximo à rua dos Tamoios)

Nação Zumbi - Bloco do Futuro

Horário: 13h

Local: Av. Getúlio Vargas, 872, Savassi