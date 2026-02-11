Carnaval BH: Bloco Esperando o Metrô trará tema "Mulheres Lideram Mudanças"

O Bloco barreirense Esperando o Metrô desfila no dia 17/2, com o tema "Mulheres Lideram Mudanças". A concentração está prevista para as 11h, na Avenida Barão de Coromandel, 790. O enredo escolhido quer valorizar o protagonismo feminino no mercado de trabalho e denunciar os números alarmantes de feminicídios no país.

Geise Marques, uma das fundadoras e diretoras do bloco, afirma que o tema tem a intenção de reafirmar a luta coletiva de mulheres, com homenagens a algumas moradoras do Barreiro, Região Sudoeste, que foram importantes na construção da região.

Terezinha Gomes Gonçalves, Andréia Hermógenes Martins, Helena Aparecida Penna, Maria Imaculada Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Gomes, Ivan Eva de Souza, Marieta Góes Cupertino e Nalu Faria são homenageadas pela sua representatividade na regional.

“Muitas mulheres pavimentaram um caminho para que hoje possamos fazer enfrentamentos como este do bloco. Possibilitaram que nós alcançássemos espaço e adquiríssemos conhecimento. Mas ainda temos de bater de frente com o machismo, a misoginia e o aumento nos números de feminicídio”, afirma Geise.

Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil registrou cerca de quatro assassinatos de mulheres por dia em 2025 -, ano com a maior quantidade de feminicídios (1.530) desde a tipificação do crime, feita em 2015. Esse número supera a marca de 2024, que teve 1.464 mortes.

Minas Gerais foi o segundo estado do país com mais ocorrências, com 139 assassinatos, atrás apenas de São Paulo, que registrou 270.

Geise reforça o quanto a postura tomada pelo bloco reafirma que a luta contra violência não é só papel das mulheres, mas sim de toda a sociedade.

“É um grito de socorro, um alerta de que é necessário respeito e mudanças”, diz. “Vemos mulheres em cargos de liderança, na frente de várias propostas que geraram modificações incríveis no nosso cotidiano e mesmo assim somos perseguidas”, aponta a diretora.

Bloco Esperando O Metrô

A ideia para o desenvolvimento do bloco surgiu a partir de diálogos entre a comunidade local, que discutiam a necessidade de fazer lutas sociais e encontraram no projeto um meio para dar voz às suas reivindicações. Ele foi fundado em agosto de 2017, mês de aniversário do Barreiro.

Segundo o diretor e um dos fundadores do movimento, Stefanio Marques, essa união entre os foliões da região surgiu a partir dessa ideia de construir algo e que todo o processo foi feito com auxílio da população da regional.

“A escolha do nome Esperando o Metrô foi feita através de votação popular em um bar que hoje não existe mais, chamado Dui e Sidoca, localizado na Região do Barreiro. Cerca de 8 nomes foram sugeridos para que os presentes escolhessem e, a maioria presente no lugar, optou pelo Esperando o Metrô, que prontamente foi acolhido por nós”, afirma . O nome faz referência a uma antiga luta dos moradores da região, que é a linha de metrô para ligar o Barreiro a diferentes pontos da capital mineira.

O bloco anualmente sai para as ruas com temas que representam a luta dos coordenadores do projeto e da população do Barreiro. Em 2025, o cortejo teve como tema “Viva os 170 anos do Barreiro: O meio ambiente por inteiro”, no qual foi dada ênfase à necessidade de preservação do parque Estadual da Serra do Rola Moça, além de pedir que houvesse a implantação de mais parques urbanos na região.

O metrô no Barreiro

O Barreiro é a maior e mais antiga regional de Belo Horizonte com 53,6 quilômetros quadrados de área. É formado por 54 bairros, 18 vilas e tem pouco mais de 250 mil habitantes.

A quantidade de pessoas, somada ao tamanho, são as justificativas utilizadas pelos moradores da regional para cobrar a implantação de uma linha de metrô que aproxime com mais rapidez o Barreiro a outras localidades de Belo Horizonte. Segundo o diretor Stefanio Marques, foram feitas cobranças ao governo do estado para que a estrutura fosse instalada e que atendesse os moradores da melhor forma possível.

“No primeiro momento ficamos insatisfeitos com a promessa de que seria feita uma linha singela. Fizemos manifestações, movimentações e conseguimos conquistar a linha dupla que reivindicávamos”, finaliza Stefanio.

Ele diz que o projeto estava atrasado, mas acredita que haverá ações por parte do governo estadual em razão dos aportes do governo federal. A empresa responsável iniciou a retirada das famílias do local em que será construída a estação de metrô.

Novo Eldorado

A Estação Novo Eldorado do Metrô foi inaugurada em Contagem nessa segunda-feira (9/2) pelo Governo de Minas. O trecho faz parte do projeto de expansão da Linha 1 e acrescenta 1,7 quilômetro à malha metroviária. A última estação inaugurada no sistema havia sido a Vilarinho, em Venda Nova, no ano de 2002.

O investimento no novo trecho é de cerca de R$ 186 milhões, valor que contempla projetos, execução das obras e implementação de sistemas. As intervenções duraram 18 meses, com início em agosto de 2024. A expectativa é de que a unidade atenda cerca de 180 mil passageiros por mês. Destes, 7 mil são esperados diariamente, e 4,2 mil nos horários de pico (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h).

Essa nova estação foi vista com muito bons olhos por Geise Marques, que sinaliza o papel da luta coletiva na conquista de projetos como esse, sendo importantes não só para a comunidade barreirense, mas também para os demais belo-horizontinos.

“Tem muito barreirense que vai para todos os campos de BH ou de Contagem. Com esses anúncios recentes, percebemos que a melhoria tá chegando e ficamos felizes com isso”, afirma.

Mesmo otimista, ela enfatiza a necessidade de que a comunidade permaneça atenta e que cobre dos representantes melhorias que atendam da melhor forma a população local como a cobrança pela linha carrossel em vez de uma linha única para atender o Barreiro.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima