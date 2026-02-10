Assine
CARNAVAL

Desfile de bloco causa alterações no trânsito da Savassi, em BH

Tradicional Bloco Chama o Síndico reunirá foliões a partir do fim da tarde desta quarta-feira (11/2)

Estado de Minas
Repórter
10/02/2026 22:54

Desfile do Bloco Chama o Síndico na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, no Carnaval 2025
Bloco Chama o Síndico é um dos mais tradicionais do Carnaval de BH crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Em decorrência do desfile do Bloco Chama o Síndico, previsto para o fim da tarde desta quarta-feira (11/2), a BHTrans realizará uma operação no trânsito da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As intervenções nas vias locais começarão às 16h.

Parte do bloco sairá da Praça da Liberdade e seguirá pelas avenidas João Pinheiro e Álvares Cabral até a Avenida Afonso Pena, na altura da entrada do Parque Municipal, onde a concentração do cortejo está prevista para começar às 17h. O desfile, então, descerá a avenida até a Praça Sete.

O encerramento do desfile está previsto para às 22h, com dispersão às 23h. Durante esse período, a BHTrans fará interdições em importantes avenidas do Centro da capital mineira. Confira as vias que serão fechadas:

  • Avenida Afonso Pena, entre a Rua São Paulo e a Avenida Carandaí, em ambos os sentidos;
  • Avenida Afonso Pena, entre a Rua Pernambuco e Carandaí, no sentido rodoviária; 
  • Avenida Avenida Amazonas, entre as ruas dos Tamoios e dos Tupinambás;
  • Avenida Carandaí, no cruzamento com Alameda Ezequiel Dias.

De acordo com a BHTrans, as intervenções no trânsito para os desfiles poderão ser consultadas em tempo real nos aplicativos Waze e Google Maps, que traçarão rotas alternativas para evitar os trechos bloqueados, margeando os locais da folia. O órgão também disponibilizará informações no perfil BH Mobilidade, no X.

