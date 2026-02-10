Carnaval de BH: vias sonorizadas já estão prontas para a folia

As vias sonorizadas de Belo Horizonte já estão montadas e prontas para receber os foliões no carnaval de 2026. As estruturas instaladas nas avenidas Amazonas, Andradas e Brasil tiveram a montagem concluída na noite dessa segunda-feira (9/2). As avenidas são algumas das principais e as que mais recebem blocos de rua na folia da capital mineira.

Neste ano, as vias sonorizadas ganharam nova tecnologia, com todo o sistema operando por meio de fibra óptica. A mudança promete melhorar a qualidade do som e a sincronia com os trios elétricos, acompanhando o crescimento dos blocos que levam multidões às ruas de BH. Ao todo, são 42 torres distribuídas nas três avenidas, por onde passarão 23 blocos durante os dias oficiais da folia.

O investimento nas vias sonorizadas também aumentou. Em 2025, o valor aplicado foi de cerca de R$ 11 milhões. Para este ano, com a implantação do novo sistema, o montante chegou a R$ 13,4 milhões, por meio de parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Nos dois primeiros anos do projeto, o sinal dos trios elétricos passava por um conversor analógico antes de chegar aos amplificadores e cada torre precisava ser ajustada individualmente. Agora, cada avenida conta com uma central de monitoramento que controla todas as torres simultaneamente, o que, segundo o governo de Minas, facilita ajustes de temperatura e volume, por exemplo.

Expectativa

Com o objetivo de melhorar a acústica dos desfiles, as vias sonorizadas surgiram em 2024, a partir de demanda dos próprios blocos. Já o projeto Via das Artes amplia a ocupação das avenidas sonorizadas para além dos desfiles. Após a passagem dos blocos, haverá apresentações musicais, principalmente no período noturno, oferecendo ao público opções culturais adicionais e mantendo a festa ativa por 24 horas.

A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou até o momento 612 blocos de rua, que somam 660 desfiles em todas as regiões da cidade. A expectativa é receber cerca de 6 milhões de foliões e movimentação econômica de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Samba na Andradas



Na programação noturna, estreia o Samba na Andradas. Após o desfile das Escolas de Samba, estão previstas apresentações durante a madrugada da quarta-feira de cinzas (18/2), incluindo show do cantor Rodriguinho, às 3h.

A segurança contará com operação especial. O Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) funcionará 24 horas ao longo dos 23 dias de carnaval, monitorando cerca de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade. A Guarda Civil Municipal atuará com 280 equipes distribuídas em 203 vans. A Polícia Militar utilizará drones com câmeras de reconhecimento facial e duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), que ficarão em pontos estratégicos, incluindo as vias sonorizadas e a Via das Artes.

Blocos que usarão a estrutura

14/02

Av. Brasil – Eduardo & Mônica (8h às 14h); Eu Não Vou Embora (14h às 20h)

Av. Andradas – Tchanzinho Zona Norte (8h às 14h); Volta Belchior (14h às 20h)

Av. Amazonas – Aline Calixto (14h às 20h)

15/02

Av. Brasil – Beiço do Wando (8h às 14h); Batuque Coletivo (14h às 20h)

Av. Andradas – Bloco da Esquina (8h às 14h); É o Amô (14h às 20h)

Av. Amazonas – Abalô-caxi (8h às 14h); Angola Janga (14h às 20h)

16/02

Av. Brasil – Filhos de Oyá (8h às 14h); Bloco dos Gêmeos – Luísa Sonza (14h às 20h)

Av. Andradas – Havayanas Usadas (8h às 14h); Swing Safado (14h às 20h)

Av. Amazonas – Baianas Ozadas (8h às 14h); Ziguiriguidum (14h às 20h)

17/02

Av. Brasil – Ordinááários (8h às 14h); Bartucada (14h às 20h)

Av. Andradas – Batekoo (8h às 14h); Lavô, Tá Novo (14h às 20h)

Av. Amazonas – Funk You (8h às 14h); Baianeiros (14h às 20h)

