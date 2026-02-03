Assine
Saiba a origem dos trios elétricos, que fervem no carnaval baiano

Redação Flipar
  • <p>O Carnaval de Salvador foi reconhecido pelo Guinness Book em 2004 como “o maior Carnaval de rua do mundo”. Todos os anos, a folia pelas ruas da capital baiana atrai cerca de 2,5 milhões de pessoas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O popular trio elétrico, inventado por Dodô e Osmar em 1950, é um dos símbolos mais marcantes do Carnaval de Salvador. </p>

    Foto: divulgação
  • <p>Essa ideia inovadora transformou a maneira como as pessoas celebram o Carnaval, ao levar música ao vivo pelas ruas por um caminhão equipado com um poderoso sistema de som.</p>

     Foto: wikimedia commons Gui macieski
  • <p>Com o tempo, os trios elétricos se tornaram grandes estruturas com sistemas de som e iluminação avançados, atraindo multidões de entusiastas.</p>

     Foto: wikimedia commons Gui macieski
  • <p>Na década de 1970, os blocos afros e afoxés foram fundamentais na criação da identidade cultural do Carnaval de Salvador.</p>

     Foto: flickr Prefeitura de Olinda
  • <p>Ao destacar a consciência racial, grupos como Ilê Aiyê e Badauê trouxeram uma influência marcante da cultura afro-brasileira.</p>

     Foto: flickr Alex Carvalho
  • <p>Nos anos 1980, o Axé Music, liderado por artistas como Luiz Caldas, foi determinante para fazer do Carnaval de Salvador o que ele é até os dias de hoje. </p>

    Foto: reprodução tv band
  • <p>Esse estilo musical, enraizado na cultura afro-baiana e no samba-reggae, tornou-se um dos mais amados em todo o Brasil, simbolizando a energia e a alegria típicas da festa carnavalesca.</p>

     Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
  • <p>Além da música e das novidades dos trios elétricos, o Carnaval de Salvador reflete a história e a cultura da Bahia, que tem a maior parte da população composta por pessoas negras e de origem africana.</p>

     Foto: wikimedia commons Pierre André Leclercq
  • <p>Por conta disso, a cidade celebra suas raízes africanas por meio da música, dança e tradições carnavalescas.</p>

     Foto: freepik wirestock
  • <p>Dodô e Osmar se conheceram em um programa de rádio em 1938, e logo se tornaram amigos e parceiros musicais. </p>

    Foto: Alan Rodriguez Unsplash
  • <p>Ambos eram apaixonados por música, e começaram a estudar eletrônica para encontrar uma forma de amplificar o som dos instrumentos de corda.</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Em 1950, Dodô e Osmar colocaram em prática sua ideia: eles adaptaram um Ford de 1929 com alto-falantes e amplificadores, e saíram às ruas de Salvador tocando instrumentos elétricos, como guitarras, violões e sanfonas.</p>

     Foto: divulgação/acervo armandinho dodô e osmar
  • <p>Em 1951, Dodô e Osmar adicionaram um terceiro integrante à banda, Temístocles Aragão, que tocava pau elétrico (violão tenor). O trio elétrico passou a se chamar Trio Elétrico Dodô, Osmar e Temístocles, e se tornou uma das atrações mais populares do carnaval baiano.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Hoje, os principais trios elétricos de Salvador são responsáveis por animar as multidões que lotam as ruas da cidade durante os quatro dias de festa. Confira agora os mais badalados!</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Ivete Sangalo – Rainha do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo é uma das artistas mais populares do Brasil. Seu trio elétrico, o Coruja, é um dos mais esperados do carnaval e sempre atrai uma multidão de milhares de pessoas.</p>

     Foto: Youtube Canal Band
  • <p>Daniela Mercury – Outra artista baiana de grande sucesso, Daniela Mercury é uma das principais vozes da axé music. Seu trio elétrico, o Eva, é sempre um dos mais animados do carnaval, e conta com uma produção visual e musical incrível!</p>

     Foto: Turismo Bahia/Wikimedia Commons
  • <p>Bell Marques – O ex-vocalista do Chiclete com Banana é um dos principais nomes da música baiana. Seu trio, o Camaleão, é sempre um dos mais animados do carnaval, e conta com um repertório eclético que agrada a todos os públicos.</p>

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Claudia Leitte – O Bloco Largadinho de Claudinha Leitte também costuma ser um dos mais disputados do carnaval de Salvador. A cantora traz sucessos de sua antiga banda, o Babado Novo, além dos hits que embalaram sua carreira solo.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Além desses, outros trios elétricos que também são muito populares no Carnaval de Salvador incluem: Timbalada, Ludmilla, Anitta, Harmonia do Samba, Parangolé, Carlinhos Brown, Psirico e Léo Santana.</p>

     Foto: Divulgação
