Saiba a origem dos trios elétricos, que fervem no carnaval baiano
O Carnaval de Salvador foi reconhecido pelo Guinness Book em 2004 como “o maior Carnaval de rua do mundo”. Todos os anos, a folia pelas ruas da capital baiana atrai cerca de 2,5 milhões de pessoas.Foto: Divulgação
O popular trio elétrico, inventado por Dodô e Osmar em 1950, é um dos símbolos mais marcantes do Carnaval de Salvador.Foto: divulgação
Essa ideia inovadora transformou a maneira como as pessoas celebram o Carnaval, ao levar música ao vivo pelas ruas por um caminhão equipado com um poderoso sistema de som.Foto: wikimedia commons Gui macieski
Com o tempo, os trios elétricos se tornaram grandes estruturas com sistemas de som e iluminação avançados, atraindo multidões de entusiastas.Foto: wikimedia commons Gui macieski
Na década de 1970, os blocos afros e afoxés foram fundamentais na criação da identidade cultural do Carnaval de Salvador.Foto: flickr Prefeitura de Olinda
Ao destacar a consciência racial, grupos como Ilê Aiyê e Badauê trouxeram uma influência marcante da cultura afro-brasileira.Foto: flickr Alex Carvalho
Nos anos 1980, o Axé Music, liderado por artistas como Luiz Caldas, foi determinante para fazer do Carnaval de Salvador o que ele é até os dias de hoje.Foto: reprodução tv band
Esse estilo musical, enraizado na cultura afro-baiana e no samba-reggae, tornou-se um dos mais amados em todo o Brasil, simbolizando a energia e a alegria típicas da festa carnavalesca.Foto: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Além da música e das novidades dos trios elétricos, o Carnaval de Salvador reflete a história e a cultura da Bahia, que tem a maior parte da população composta por pessoas negras e de origem africana.Foto: wikimedia commons Pierre André Leclercq
Por conta disso, a cidade celebra suas raízes africanas por meio da música, dança e tradições carnavalescas.Foto: freepik wirestock
Dodô e Osmar se conheceram em um programa de rádio em 1938, e logo se tornaram amigos e parceiros musicais.Foto: Alan Rodriguez Unsplash
Ambos eram apaixonados por música, e começaram a estudar eletrônica para encontrar uma forma de amplificar o som dos instrumentos de corda.Foto: reprodução
Em 1950, Dodô e Osmar colocaram em prática sua ideia: eles adaptaram um Ford de 1929 com alto-falantes e amplificadores, e saíram às ruas de Salvador tocando instrumentos elétricos, como guitarras, violões e sanfonas.Foto: divulgação/acervo armandinho dodô e osmar
Em 1951, Dodô e Osmar adicionaram um terceiro integrante à banda, Temístocles Aragão, que tocava pau elétrico (violão tenor). O trio elétrico passou a se chamar Trio Elétrico Dodô, Osmar e Temístocles, e se tornou uma das atrações mais populares do carnaval baiano.Foto: domínio público
Hoje, os principais trios elétricos de Salvador são responsáveis por animar as multidões que lotam as ruas da cidade durante os quatro dias de festa. Confira agora os mais badalados!Foto: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo – Rainha do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo é uma das artistas mais populares do Brasil. Seu trio elétrico, o Coruja, é um dos mais esperados do carnaval e sempre atrai uma multidão de milhares de pessoas.Foto: Youtube Canal Band
Daniela Mercury – Outra artista baiana de grande sucesso, Daniela Mercury é uma das principais vozes da axé music. Seu trio elétrico, o Eva, é sempre um dos mais animados do carnaval, e conta com uma produção visual e musical incrível!Foto: Turismo Bahia/Wikimedia Commons
Bell Marques – O ex-vocalista do Chiclete com Banana é um dos principais nomes da música baiana. Seu trio, o Camaleão, é sempre um dos mais animados do carnaval, e conta com um repertório eclético que agrada a todos os públicos.Foto: Reprodução Instagram
-
Claudia Leitte – O Bloco Largadinho de Claudinha Leitte também costuma ser um dos mais disputados do carnaval de Salvador. A cantora traz sucessos de sua antiga banda, o Babado Novo, além dos hits que embalaram sua carreira solo.Foto: Divulgação
Além desses, outros trios elétricos que também são muito populares no Carnaval de Salvador incluem: Timbalada, Ludmilla, Anitta, Harmonia do Samba, Parangolé, Carlinhos Brown, Psirico e Léo Santana.Foto: Divulgação