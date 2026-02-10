Assine
Bloco É o Amô celebra o sertanejo raiz no Carnaval de BH

É o Amô, primeiro bloco de sertanejo da capital, celebra o povo do interior com modões e sofrência, levando afeto, memória e tradição para as ruas de BH

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/02/2026 10:44 - atualizado em 10/02/2026 10:51

O Bloco É o Amô leva o sertanejo raiz para o Carnaval de Belo Horizonte, reunindo modões, sofrência e referências ao povo do interior
Conhecido por reunir ritmos, histórias e públicos diversos, o Carnaval de Belo Horizonte contará, em 2026, com mais de 600 blocos cadastrados para desfilar pelas ruas da cidade. A festa acontece entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro e a previsão é que a cidade receba em média 7 milhões de pessoas. 

Entre os blocos confirmados está o É o Amô, primeiro bloco de sertanejo de BH, que leva os modões, a sofrência e a memória afetiva do interior para o Carnaval de rua.

Criado em 2017, o bloco nasceu da vontade de carnavalescos experientes inserirem o sertanejo, um dos gêneros mais populares do país, na folia belo-horizontina. Desde então, o É o Amô constrói um cortejo que mistura música, emoção e pertencimento, reforçando o caráter plural do Carnaval da cidade.

Primeiro bloco de sertanejo da capital mineira, o É o Amô integra a programação do Carnaval de BH e reforça a diversidade de ritmos da festa
Tema do cortejo 2026: “Povo do Interior”

Para o Carnaval de 2026, o bloco sai às ruas com o tema “Povo do Interior”, inspirado no jeito acolhedor das cidades do interior e em referências da Folia de Reis. A proposta é transformar a Avenida dos Andradas em um grande encontro coletivo, celebrando afetos, histórias e tradições que fazem parte da identidade de grande parte dos foliões.

Banda e integrantes

A energia do cortejo fica por conta de uma bateria com mais de 160 integrantes, formada por repiques, caixas e surdos, inspirada nos blocos afro de Salvador. O desfile conta ainda com banda no trio elétrico e vozes, que conduzem um repertório marcado por clássicos do sertanejo raiz, modões e sucessos populares.

A bateria do É o Amô conta com mais de 150 integrantes e é acompanhada por banda e trio de vozes sobre o trio elétrico
Quando e onde será o cortejo do É o Amô

Já o cortejo acontece dia 15 de fevereiro (domingo) com concentração às 14h na Avenida dos Andradas. O início do desfile está previsto para às 15h e o encerramento às 19h. 

