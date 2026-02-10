Carnaval sem perrengue: o guia para evitar as pernas cansadas na folia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maratona de blocos de carnaval e desfiles pode ser um verdadeiro teste de resistência para o corpo. Ficar horas de pé, caminhar sob o sol e dançar sem parar costuma resultar em pernas inchadas, dores musculares e uma sensação de peso que pode ameaçar a diversão dos dias seguintes.

Para evitar que o cansaço vença a folia, a preparação e a recuperação da musculatura são essenciais. Nos dias da festa, a dica é cuidar da hidratação e estimular a circulação. Para isso, o uso de cosméticos específicos, que combinam ação refrescante com ativos drenantes, podem fazer a diferença.

A aposta para o período está em fórmulas que unem ciência e ingredientes naturais. Ativos como a Centella Asiática ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação, enquanto a Arnica funciona como um poderoso anti-inflamatório natural, aliviando dores e pequenos hematomas.

Para o alívio imediato, a combinação de Mentol e Cânfora promove um resfriamento na pele que "desperta" as pernas quase que instantaneamente. Essa sensação refrescante ajuda a diminuir o desconforto causado pelo calor e pelo inchaço, garantindo mais bem-estar para continuar aproveitando a festa.

O segredo para maximizar os benefícios está na aplicação consistente. O ideal é usar um produto específico tanto antes de sair para os blocos, preparando a musculatura, quanto no final do dia, para acelerar a recuperação. "A aplicação deve ser feita com movimentos ascendentes, dos pés em direção às coxas, o que potencializa a drenagem de líquidos e o relaxamento muscular. É um gesto simples de autocuidado que faz toda a diferença para quem quer chegar na quarta-feira de cinzas com disposição", explica Adriano Marinho, Coordenador Educacional da Raavi Dermocosméticos.

Dicas extras para aguentar o ritmo

Além do uso de produtos específicos, algumas práticas simples podem fazer toda a diferença para manter a disposição durante todo o feriado. Pequenos gestos de autocuidado garantem que você chegue na quarta-feira de cinzas com energia e boas lembranças.

Eleve as pernas: Ao chegar em casa, descanse com os pés acima do nível do coração por cerca de 15 minutos. Isso ajuda a circulação e alivia o inchaço.

Hidratação é fundamental: Não se esqueça de beber bastante água ao longo do dia. O inchaço também é combatido de dentro para fora.

Escolha a textura certa: Prefira produtos de rápida absorção, que não deixem a pele pegajosa. Isso facilita o uso mesmo nos dias mais quentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.