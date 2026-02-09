Carnaval 2026: 6 destinos baratos para fugir da folia perto de BH
Se você quer sossego e natureza no feriado, Minas Gerais tem opções incríveis; conheça cidades tranquilas e charmosas para recarregar as energias
Enquanto muitos já se programam para a agitação dos blocos de rua, uma parte dos mineiros busca o contrário: refúgios de paz e natureza para o carnaval de 2026, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Felizmente, Minas Gerais oferece destinos charmosos e econômicos a poucas horas de Belo Horizonte, perfeitos para quem deseja recarregar as energias longe do barulho da folia.
As cidades do interior se transformam em oásis de tranquilidade, com opções que vão desde cachoeiras exuberantes a vilarejos históricos que convidam ao descanso. Para ajudar nessa escolha, a reportagem selecionou seis lugares ideais para uma escapada serena.
1. Serra do Cipó
Localizada a cerca de 100 km de BH, a Serra do Cipó é um paraíso para os amantes do ecoturismo. A região, que abrange o Parque Nacional da Serra do Cipó, oferece dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens deslumbrantes. Durante o carnaval, o clima é de sossego, ideal para caminhadas, banhos de rio e observação da fauna e flora.
2. Lavras Novas
O charmoso distrito de Ouro Preto, a 110 km da capital, combina simplicidade com um toque de sofisticação. Suas ruas de terra, casinhas coloridas e pousadas aconchegantes criam o cenário perfeito para um feriado a dois. Apesar da proximidade com a histórica Ouro Preto, o ritmo aqui é outro, focado em boa gastronomia e vistas das montanhas.
3. Conceição do Mato Dentro
Para quem busca uma imersão total na natureza, Conceição do Mato Dentro é o destino certo. A cidade, a 165 km de BH, é a porta de entrada para a Cachoeira do Tabuleiro, considerada a mais alta de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil. O feriado pode ser preenchido com trilhas que levam a poços e cachoeiras, garantindo um detox completo da vida urbana.
4. Carrancas
Conhecida como a "terra das cachoeiras", Carrancas fica um pouco mais distante, a 285 km de Belo Horizonte, mas a viagem compensa. São dezenas de quedas d'água catalogadas, formando complexos como o da Fumaça e o da Zilda. A cidade é pequena e tranquila, com um ritmo que convida a relaxar e curtir as águas cristalinas da região.
5. Ipoema
Distrito de Itabira, a 110 km de BH, Ipoema é um mergulho na cultura tropeira. Além de abrigar o Museu do Tropeiro, o vilarejo é cercado por matas e cachoeiras, como a do Alta e a do Macuco. É uma opção que une história, cultura e natureza, ideal para quem quer um carnaval diferente e educativo.
6. Macacos
Localizado em Nova Lima, a apenas 25 km de Belo Horizonte, o distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, é a escolha perfeita para uma viagem curta e sem complicações. O vilarejo é conhecido por seus ótimos restaurantes, pousadas charmosas e riachos para se refrescar. É o destino ideal para quem tem poucos dias e quer trocar a folia por um bom prato da culinária mineira em meio ao verde.
Dicas para planejar sua viagem
-
Reserve com antecedência: por ser um feriado prolongado, pousadas e hotéis costumam lotar. Garanta sua vaga pesquisando com semanas ou meses de antecedência.
-
Verifique os acessos: o período de carnaval coincide com o verão, que pode ter chuvas fortes. Antes de sair, verifique as condições das estradas e das trilhas para as cachoeiras.
-
Considere ir de carro: para destinos como Carrancas e Aiuruoca, ter um veículo próprio oferece mais liberdade para explorar os diferentes atrativos, que costumam ser distantes uns dos outros.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.