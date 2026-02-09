Assine
overlay
Início Turismo
CALMARIA

Carnaval 2026: 6 destinos baratos para fugir da folia perto de BH

Se você quer sossego e natureza no feriado, Minas Gerais tem opções incríveis; conheça cidades tranquilas e charmosas para recarregar as energias

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/02/2026 16:35 - atualizado em 09/02/2026 16:37

compartilhe

SIGA
x
Carnaval 2026: 6 destinos baratos para fugir da folia perto de BH
Refúgios naturais com cachoeiras exuberantes, como as encontradas em Minas Gerais, oferecem tranquilidade durante o Carnaval. crédito: Gladyston Rodrigues

Enquanto muitos já se programam para a agitação dos blocos de rua, uma parte dos mineiros busca o contrário: refúgios de paz e natureza para o carnaval de 2026, que acontece entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Felizmente, Minas Gerais oferece destinos charmosos e econômicos a poucas horas de Belo Horizonte, perfeitos para quem deseja recarregar as energias longe do barulho da folia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As cidades do interior se transformam em oásis de tranquilidade, com opções que vão desde cachoeiras exuberantes a vilarejos históricos que convidam ao descanso. Para ajudar nessa escolha, a reportagem selecionou seis lugares ideais para uma escapada serena.

Leia Mais

1. Serra do Cipó

Localizada a cerca de 100 km de BH, a Serra do Cipó é um paraíso para os amantes do ecoturismo. A região, que abrange o Parque Nacional da Serra do Cipó, oferece dezenas de cachoeiras, trilhas e paisagens deslumbrantes. Durante o carnaval, o clima é de sossego, ideal para caminhadas, banhos de rio e observação da fauna e flora.

Vista aérea de vale montanhoso com vilarejo, árvores verdes, vegetação seca e estradas.
Destinos em Minas Gerais combinam natureza exuberante e tranquilidade para um Carnaval longe da folia.Leandro Couri

2. Lavras Novas

O charmoso distrito de Ouro Preto, a 110 km da capital, combina simplicidade com um toque de sofisticação. Suas ruas de terra, casinhas coloridas e pousadas aconchegantes criam o cenário perfeito para um feriado a dois. Apesar da proximidade com a histórica Ouro Preto, o ritmo aqui é outro, focado em boa gastronomia e vistas das montanhas.

Vilarejo mineiro com rua de paralelepípedos, casas antigas, igreja branca e montanhas sob céu nublado.
O charme das cidades do interior de Minas Gerais oferece a paz ideal para escapar da agitação carnavalesca.Leandro Couri

3. Conceição do Mato Dentro

Para quem busca uma imersão total na natureza, Conceição do Mato Dentro é o destino certo. A cidade, a 165 km de BH, é a porta de entrada para a Cachoeira do Tabuleiro, considerada a mais alta de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil. O feriado pode ser preenchido com trilhas que levam a poços e cachoeiras, garantindo um detox completo da vida urbana.

Praça movimentada em cidade mineira, com igreja branca, coreto, barracas, pessoas e montanhas ao fundo.
O charme das cidades históricas mineiras oferece ambiente vibrante para quem busca um Carnaval diferente da folia tradicional.Jackson Romanelli/Divulgação

4. Carrancas

Conhecida como a "terra das cachoeiras", Carrancas fica um pouco mais distante, a 285 km de Belo Horizonte, mas a viagem compensa. São dezenas de quedas d'água catalogadas, formando complexos como o da Fumaça e o da Zilda. A cidade é pequena e tranquila, com um ritmo que convida a relaxar e curtir as águas cristalinas da região.

Cachoeira em Minas Gerais com pessoas e cachorros na margem do rio, rodeada por natureza.
Cachoeiras como esta, em Minas Gerais, oferecem refúgios de paz e contato com a natureza durante o Carnaval.Alfredo Duraes/EM

5. Ipoema

Distrito de Itabira, a 110 km de BH, Ipoema é um mergulho na cultura tropeira. Além de abrigar o Museu do Tropeiro, o vilarejo é cercado por matas e cachoeiras, como a do Alta e a do Macuco. É uma opção que une história, cultura e natureza, ideal para quem quer um carnaval diferente e educativo.

Cachoeira alta e estreita caindo de uma montanha rochosa coberta por vegetação verde exuberante.
Cachoeiras são refúgios ideais para o Carnaval tranquilo em MG.Sergio Amzalak/ ESP. EM

6. Macacos

Localizado em Nova Lima, a apenas 25 km de Belo Horizonte, o distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, é a escolha perfeita para uma viagem curta e sem complicações. O vilarejo é conhecido por seus ótimos restaurantes, pousadas charmosas e riachos para se refrescar. É o destino ideal para quem tem poucos dias e quer trocar a folia por um bom prato da culinária mineira em meio ao verde.

Vista aérea de vilarejo montanhoso, casas com telhados de cerâmica vermelha e densa floresta verde.
O vilarejo de Macacos, em Minas Gerais, oferece tranquilidade e contato com a natureza para um Carnaval de descanso.Mateus Parreiras/EM/D.

Dicas para planejar sua viagem

  • Reserve com antecedência: por ser um feriado prolongado, pousadas e hotéis costumam lotar. Garanta sua vaga pesquisando com semanas ou meses de antecedência.

  • Verifique os acessos: o período de carnaval coincide com o verão, que pode ter chuvas fortes. Antes de sair, verifique as condições das estradas e das trilhas para as cachoeiras.

  • Considere ir de carro: para destinos como Carrancas e Aiuruoca, ter um veículo próprio oferece mais liberdade para explorar os diferentes atrativos, que costumam ser distantes uns dos outros.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

calmaria carnaval folia viagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay