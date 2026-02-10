O Rei Momo: história, cultura e a folia do Carnaval

O chamado Rei Momo costuma ser associado diretamente ao carnaval e à figura do “rei” que simboliza a festa, a liberdade temporária e a brincadeira coletiva. Trata-se de uma construção simbólica, usada em diferentes cidades do mundo lusófono, que ajuda a explicar como a sociedade organiza o período carnavalesco, separando-o do restante do ano e dando a ele uma identidade própria. Embora seja ligado ao entretenimento, o Reino do Momo guarda uma importância histórica que dialoga com política, cultura e organização social.

Ao longo dos séculos, essa ideia de um “reino da folia” foi se transformando, mas manteve elementos centrais: a inversão de papéis, as críticas disfarçadas em humor e a suspensão temporária de certas normas. O personagem Momo, apresentado como um rei bonachão, é uma espécie de metáfora do riso coletivo e da licença para brincar. Em muitas cidades, a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo marca o início oficial do carnaval, o que reforça o peso histórico e institucional dessa tradição.

O que é o Reino do Momo e como surgiu essa tradição?

O Reino do Momo não é um reino político real, mas um reino simbólico ligado ao período do carnaval. Sua origem remete a referências da Antiguidade, especialmente às festas greco-romanas em que havia momentos de inversão social, como as Saturnais, quando escravizados e pobres podiam, por alguns dias, se expressar com maior liberdade. Com o tempo, esses rituais foram sendo incorporados às tradições populares europeias e, depois, às festas realizadas em territórios coloniais, incluindo o Brasil.

O nome Momo está associado a um personagem da mitologia greco-romana, ligado à zombaria e ao comentário crítico. Ao ser transformado em Rei Momo, ganhou outra dimensão: passou a representar a autoridade máxima da folia. Em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e muitas capitais brasileiras, o carnaval passou a ter um “monarca” próprio, com faixa, coroa e até corte real, reforçando a ideia de que, naquele intervalo de dias, quem manda é a festa.

Com o crescimento do carnaval urbano, entre o século XIX e o início do século XX, o Reino do Momo foi ganhando visibilidade na imprensa, nos desfiles de rua e em clubes carnavalescos. A coroação do Rei Momo passou a ser noticiada, fotografada e acompanhada pela população, tornando-se um marco na abertura oficial das programações carnavalescas.

A entrega simbólica das chaves da cidade ao Rei Momo representa a passagem do cotidiano para o período de festa e liberdade coletiva – Wikimedia Commons/Petra Mafalda/Prefeitura Municipal de Florianópolis

Importância histórica do Reino do Momo para o carnaval

A importância histórica do Reino do Momo está ligada principalmente ao papel que ele exerce como símbolo de um tempo excepcional. Ao se instalar esse “reino” por alguns dias, a sociedade cria uma fronteira clara entre o cotidiano e o período de festa. Isso ajuda a organizar o calendário cultural e a consolidar o carnaval como um evento esperado, planejado e reconhecido institucionalmente.

Esse simbolismo também favoreceu o desenvolvimento do carnaval como produto cultural e turístico. A presença do Rei Momo e de sua corte:

marca oficialmente o início da folia;

serve de referência para desfiles, bailes e blocos;

reforça o caráter público e popular das comemorações;

ajuda a divulgar a festa em jornais, rádio, TV e, mais recentemente, redes sociais.

Historicamente, o Reino do Momo funcionou ainda como espaço de crítica social. Em muitos carnavais, sambas, marchinhas e fantasias utilizaram o ambiente da “monarquia da folia” para fazer comentários sobre política, economia e costumes, sem enfrentar diretamente a censura ou a repressão. Sob o pretexto da brincadeira, era possível questionar autoridades e normas sociais.

Como o Rei Momo influencia identidade cultural e memória coletiva?

O Rei Momo influencia a identidade cultural de diversas cidades ao reforçar a ideia de que o carnaval faz parte do modo de vida local. A entrega das chaves ao Rei Momo, por exemplo, costuma ser acompanhada de cerimônias públicas, apresentações musicais e cobertura da mídia, o que solidifica a memória do evento ano após ano. Isso contribui para que diferentes gerações reconheçam o carnaval como um elemento marcante de sua história.

Essa construção simbólica também ajuda a manter viva a memória de grupos sociais que, historicamente, tiveram no carnaval um espaço de expressão, como comunidades negras, trabalhadores urbanos e agremiações de bairro. O Reino do Momo, ao legitimar a festa, acaba valorizando manifestações como:

Escolas de samba e maracatus; Blocos de rua e cordões tradicionais; Bandas carnavalescas de clubes e associações; Grupos de fantasias e bailes populares.

Em algumas localidades, a escolha do Rei Momo leva em conta a participação histórica da pessoa na folia, sua ligação com a comunidade e o envolvimento com a cultura carnavalesca. Isso transforma a figura em referência de memória viva, conectando passado e presente.

O Reino do Momo é uma tradição que mistura humor, crítica social e memória cultural, reforçando a identidade do carnaval em várias cidades brasileiras – Wikimedia Commons/André Koehne

O Reino do Momo ainda é relevante no século XXI?

No século XXI, o Reino do Momo convive com novas formas de organização do carnaval, marcadas pela presença de grandes blocos, trios elétricos, festivais privados e intensa exposição digital. Mesmo assim, a figura do Rei Momo continua presente em muitas cidades, especialmente naquelas em que o carnaval mantém forte tradição popular.

Algumas mudanças ajudam a entender a permanência e a adaptação desse símbolo:

critérios de escolha mais amplos, valorizando diversidade corporal e cultural;

maior participação de mulheres em papéis de destaque na corte momesca;

uso da figura do Rei Momo em campanhas educativas durante o carnaval, como mensagens sobre saúde e respeito às diferenças;

integração da coroação a eventos turísticos, encontros de blocos e ações culturais em escolas.

Mesmo com essas transformações, o Reino do Momo segue funcionando como uma chave interpretativa para entender o carnaval: ele marca o tempo da festa, organiza simbolicamente a cidade e preserva a memória de uma prática coletiva que atravessa séculos. Ao observar o percurso desse “reino” da folia, é possível perceber como a sociedade usa o riso, a fantasia e a inversão de papéis para lidar com tensões e para reafirmar sua própria identidade cultural.