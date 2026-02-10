PF conclui após o Carnaval inquérito central do caso Master

A Polícia Federal relatará após o Carnaval o inquérito principal do chamado caso Master, que investiga a tentativa de compra do banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, pelo Banco de Brasília (BRB), e a eventual ocorrência de fraude na operação. Trata-se do inquérito que deu origem à operação deflagrada em novembro do ano passado. A expectativa é que o caso seja remetido até início de março, já concluído, para a Procuradoria-Geral da República.

Além da tentativa de aquisição do controle do Master, a PF apura se o BRB comprou carteiras de crédito problemáticas do banco. O foco da investigação é identificar possíveis falhas nos processos internos de análise, aprovação e governança dessas operações.

Em novembro, uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público resultou no afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que acabou demitido definitivamente do cargo na sequência.

Paralelamente à apuração criminal, o caso também é analisado pelo Ministério Público, pelo Banco Central, pela nova direção do BRB e por uma auditoria independente contratada pelo banco. Até o momento, nenhuma dessas instâncias divulgou conclusões sobre as transações investigadas.

Mas que os encrencados no caso Master não se afobem. Este é apenas o primeiro inquérito do caso Master. A investigação principal já foi desdobrada em diversas outras, à medida que foram aparecendo indícios de outros casos de corrupção.