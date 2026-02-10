Carnaval 2026: como se proteger de furtos na folia

O carnaval de 2026 está se aproximando, e curtir a folia sem medo de furtos e perdas é essencial para aproveitá-la da melhor forma. A festa, sinônimo de alegria, pode rapidamente se transformar em um grande problema se cuidados básicos com a segurança forem deixados de lado.

Para garantir que a única preocupação seja a escolha da fantasia, planejar como proteger seus pertences é fundamental. Medidas simples, adotadas antes e durante a festa, podem evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros, permitindo que você aproveite blocos e desfiles com total tranquilidade.

O que fazer antes de sair

Leve apenas o essencial. Documentos importantes, como RG original e cartões de crédito que não serão usados, devem ficar em casa. Quanto menos itens de valor você carregar, menor o risco.

Opte por uma cópia autenticada ou a versão digital do documento de identificação, disponível em aplicativos oficiais do governo. Para pagamentos, cadastre seus cartões em carteiras digitais no celular ou smartwatch, que permitem transações por aproximação e são mais seguras.

Pochetes, doleiras ou bolsos internos com zíper são fundamentais, pois o bolso de trás da calça é considerado um alvo extremamente fácil. Mantenha seus pertences sempre junto ao corpo e em um local que você possa ver e sentir.

No celular, ative a localização remota e configure o bloqueio por senha, impressão digital ou reconhecimento facial. Faça um backup completo de suas fotos e seus contatos antes de ir para a folia, pois, em caso de perda, suas memórias estarão salvas.

No meio da multidão: atenção redobrada

Esteja sempre atento ao seu redor, principalmente em grandes aglomerações e no transporte público. Mantenha bolsas e pochetes sempre à frente do corpo, com os zíperes fechados e voltados para você.

Evite exibir o celular desnecessariamente. Se precisar tirar uma foto ou mandar uma mensagem, procure um local um pouco mais afastado do fluxo intenso de pessoas. Guarde o aparelho logo em seguida e não se distraia.

Na hora de pagar algo, prefira o pagamento por aproximação. Caso precise usar o cartão físico, não o perca de vista em nenhum momento e proteja a digitação da sua senha com o corpo ou a mão.

E se o pior acontecer?

Caso tenha o celular ou a carteira furtada, a primeira atitude é bloquear imediatamente todos os cartões e a linha telefônica, por meio do contato com o banco e a operadora para evitar o uso indevido. Ferramentas de localização remota também permitem apagar os dados do aparelho.

Em seguida, registre um Boletim de Ocorrência (B.O.). Em muitos estados, esse procedimento pode ser feito de forma on-line, o que agiliza o processo e fornece um documento oficial para eventuais contestações de compras ou para acionar um seguro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata