O que abre e fecha em BH na Quarta-Feira de Cinzas? Veja o guia

O Carnaval de 2026 se aproxima e muitos moradores de Belo Horizonte já querem saber como a cidade retoma sua rotina na Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro. A retomada dos serviços é gradual, com a maioria dos estabelecimentos e repartições voltando a funcionar a partir das 14h, mas há exceções importantes.

Para ajudar você a se programar, preparamos um guia completo com o funcionamento dos principais serviços na capital mineira. É importante lembrar que, embora não seja feriado nacional, a data altera o expediente de vários setores. As informações a seguir baseiam-se no padrão nacional de ponto facultativo, mas é sempre recomendável confirmar os horários diretamente com cada estabelecimento.

Comércio e shoppings

As lojas de rua no centro e nos bairros têm autorização para reabrir a partir das 14h. A decisão de funcionar, no entanto, fica a critério de cada lojista. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) orienta que os comerciantes que optarem por abrir sigam as regras da convenção coletiva.

Os principais shoppings da capital mineira também adotam horário especial. As praças de alimentação e áreas de lazer costumam abrir mais cedo, enquanto as lojas iniciam as atividades a partir das 14h, com funcionamento até as 22h.

Supermercados

Quem precisa fazer compras pode ficar tranquilo. As redes de supermercados de Belo Horizonte funcionam normalmente na Quarta-Feira de Cinzas, seguindo o horário habitual de um dia de semana. A recomendação é verificar o horário específico da unidade mais próxima, pois algumas podem abrir um pouco mais tarde.

Bancos

As agências bancárias em todo o país, incluindo Belo Horizonte, estarão fechadas para atendimento ao público pela manhã. O funcionamento será retomado às 14h, com encerramento no horário normal de fechamento de cada agência, conforme informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As áreas de autoatendimento, como caixas eletrônicos, e os canais digitais, como aplicativos e internet banking, funcionam sem interrupção durante todo o dia para a realização de transferências e pagamento de contas.

Serviços públicos

As repartições públicas municipais e estaduais em BH terão ponto facultativo. O expediente geralmente é retomado após as 14h. Serviços considerados essenciais, como defesa civil, limpeza urbana e fiscalização, operam em regime de plantão para atender a população.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Hospital Metropolitano Odilon Behrens funcionam 24 horas por dia para urgências e emergências. Já os centros de saúde da capital mineira permanecem fechados e reabrem para o público na quinta-feira, dia 19 de fevereiro.

Transporte público

O transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte opera com quadro de horários de domingo e feriado durante a manhã da Quarta-Feira de Cinzas. As linhas voltam a circular com o quadro de horários de dia útil de forma gradual a partir das 14h, normalizando a operação ao longo da tarde.

