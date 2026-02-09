Foliões fecham avenida, travam trânsito e arremessam garrafas contra PM
Confusão ocorreu depois de pré-carnaval em João Monlevade e terminou sem presos
Foliões bloquearam a Avenida Wilson Alvarenga e arremessaram garrafas contra policiais militares depois do encerramento de um evento de pré-carnaval em João Monlevade (MG), na Região Central, nesta segunda-feira (9/2).
Segundo a Polícia Militar, depois do fim do som oficial, parte do público se deslocou para outro ponto da via e passou e ligou equipamentos sonoros não autorizados, interditando a avenida nos dois sentidos e prejudicando o trânsito.
Os militares foram acionados e orientaram os participantes a desligarem o som e liberarem a via. Durante a intervenção, alguns foliões se exaltaram, hostilizaram a equipe e jogaram garrafas.
Para restabelecer a ordem e garantir a segurança no local, a PM usou gás de pimenta e balas de borracha para dispersar os envolvidos e controlar a situação.
A ação resultou na desobstrução da avenida e no encerramento das atividades irregulares. Não houve registro de feridos nem de prisões.