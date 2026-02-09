Assine
CONFUSÃO NO CARNAVAL

Foliões fecham avenida, travam trânsito e arremessam garrafas contra PM

Confusão ocorreu depois de pré-carnaval em João Monlevade e terminou sem presos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/02/2026 10:54

Desde 1975, a Banda Mole arrasta foliões pelas ruas no sábado que antecede o carnaval
Durante a abordagem, alguns foliões se exaltaram, hostilizaram a equipe e arremessaram garrafas - Imagem Ilustrativa crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Foliões bloquearam a Avenida Wilson Alvarenga e arremessaram garrafas contra policiais militares depois do encerramento de um evento de pré-carnaval em João Monlevade (MG), na Região Central, nesta segunda-feira (9/2).

Segundo a Polícia Militar, depois do fim do som oficial, parte do público se deslocou para outro ponto da via e passou e ligou equipamentos sonoros não autorizados, interditando a avenida nos dois sentidos e prejudicando o trânsito.

Os militares foram acionados e orientaram os participantes a desligarem o som e liberarem a via. Durante a intervenção, alguns foliões se exaltaram, hostilizaram a equipe e jogaram garrafas.

Para restabelecer a ordem e garantir a segurança no local, a PM usou gás de pimenta e balas de borracha para dispersar os envolvidos e controlar a situação.

A ação resultou na desobstrução da avenida e no encerramento das atividades irregulares. Não houve registro de feridos nem de prisões.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 joao-monlevade policia-militar

