BH: taxistas poderão rodar com bandeira 2 durante o carnaval

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou taxistas a rodarem com bandeira 2 durante o carnaval. A medida, tomada na segunda-feira (9/2), é válida entre 00h do dia 14 até às 11h59 do dia 18 de fevereiro.

Segundo a portaria da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob), publicada pelo Diário Oficial do Município (DOM), o motorista que optar por utilizar a Bandeira 2 deve fixar a informação em local visível e informar ao passageiro, antes do embarque, sobre a tarifa.

Normalmente, a Bandeira 2 - R$ 4,92 por quilômetro rodado - é cobrada de segunda a sexta-feira, das 22h às 6h, a partir das 14h de sábado e aos domingos e feriados. O valor da Bandeira 1 é de R$ 4,11 por quilômetro e a bandeirada, preço inicial da corrida, é de R$ 5,15 para ambas.

Para facilitar o acesso dos usuários durante o carnaval, a PBH vai implantar 19 pontos de táxi no entorno das áreas reservadas para os desfiles dos blocos, sendo 16 na área central, um em Santa Tereza e dois na Pampulha. A indicação dos locais de embarque será feita por faixas de sinalização.

Carros de aplicativo não terão acesso às áreas de desfiles. Por isso, o embarque e desembarque de passageiros deverão ocorrer nas vias próximas às regiões bloqueadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas e pedestres devem ficar atentos à sinalização temporária instalada nos locais dos cortejos pois não será permitido estacionar nas ruas interditadas, mesmo fora do horário dos desfiles. Durante os períodos em que não houver cortejo, o trânsito local será permitido somente para moradores e comerciantes.