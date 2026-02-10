Assine
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional.

Megabloco Emo reúne gerações da música alternativa no Carnaval 2026

Bloco desfila em São Paulo com expectativa de público de 100 mil pessoas

10/02/2026 18:00

'Megabloco Emo' reúne gerações da música alternativa no Carnaval 2026 - (crédito: Divulgação)
'Megabloco Emo' reúne gerações da música alternativa no Carnaval 2026 crédito: Divulgação

Carnaval de São Paulo ganhará um dos maiores encontros da cena alternativa brasileira em 2026. No dia 14 de fevereiro (sábado), o Megabloco Emo 2026 ocupa a Avenida Paulo VI, próximo ao metrô Sumaré, com expectativa de reunir 100 mil pessoas em um desfile gratuito a partir das 13h.

O bloco reúne músicos que marcaram diferentes fases do emo, hardcore, metalcore e pop alternativo no Brasil. Estão confirmadas participações de Teco Martins (Rancore), Mi (Gloria), Thomaz Alexander (ex-Restart), Mia Meyer (CW7) e Julies, além de MC Taya, Beto Ferrari (Replace), Bill Sandre, Julia Monnerat e Thiago Niemeyer (Darvin).

A trilha sonora do desfile também contará com sets dos DJ's Lya Hemmel, Agnes Romero e Torquato, enquanto a apresentação ficará a cargo de Laviignea. Em 2026, o evento marca ainda o retorno da Bateremo, bateria oficial do bloco, formada pela Bloco Emo Band em parceria com a bateria RitMula.

O Megabloco Emo integra o calendário oficial do Carnaval paulistano com apoio institucional da SPTuris e da Prefeitura de São Paulo.

Megabloco Emo 2026
Local: Avenida Paulo VI (próximo ao metrô Sumaré)
Data: 14 de fevereiro
Horário: 13h
Entrada gratuita

Tópicos relacionados:

brasil carnaval carnaval-2026 desfile sao-paulo

