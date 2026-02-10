Assine
BH: foliões expurgam forças malignas no bloco 'Sai Pra Lá Capeta'

Atração do período de pré-carnaval desfila no Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira

10/02/2026 23:15

Bloco Sai Pra Lá Capeta desfila em BH desde 2020 crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Criado em 2020 para "expurgar as forças chifrudas-golpistas-safadas que teimam em ameaçar nossa democracia", de acordo com a própria definição, o bloco 'Sai Pra Lá Capeta' desfilou no Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (10/2). O cortejo faz parte das atrações do pré-carnaval de Belo Horizonte

Bloco Sai Pra Lá Capeta integra a programação de pré-carnaval em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Músicos animaram os foliões Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco desfila para "expurgar forças chifrudas-golpistas-safadas que teimam em ameaçar nossa democracia" Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco Sai Pra Lá Capeta reuniu foliões na Praça México, no Bairro Concórdia Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco Sai Pra Lá Capeta desfila em BH desde 2020 Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A concentração começou às 18h e lotou a Praça México. Em clima de crítica política e social, característico do bloco, os foliões dançaram e cantaram ao som dos músicos. O repertório trouxe canções do compositor mineiro Lô Borges, que morreu no último dia 2 de novembro, aos 73 anos.

