BH: foliões expurgam forças malignas no bloco 'Sai Pra Lá Capeta'
Atração do período de pré-carnaval desfila no Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira
Criado em 2020 para "expurgar as forças chifrudas-golpistas-safadas que teimam em ameaçar nossa democracia", de acordo com a própria definição, o bloco 'Sai Pra Lá Capeta' desfilou no Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (10/2). O cortejo faz parte das atrações do pré-carnaval de Belo Horizonte.
A concentração começou às 18h e lotou a Praça México. Em clima de crítica política e social, característico do bloco, os foliões dançaram e cantaram ao som dos músicos. O repertório trouxe canções do compositor mineiro Lô Borges, que morreu no último dia 2 de novembro, aos 73 anos.