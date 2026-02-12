Assine
PAQUERA

Carnaval em BH: os melhores blocos para encontrar um crush

Aplicativo de paquera usa dados para listar os 10 bloquinhos com mais chances de ‘match’ na capital mineira; confira o ranking completo

Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
12/02/2026 12:17 - atualizado em 12/02/2026 12:17

Blocos de carnaval de Belo Horizonte podem ser perfeitos para encontrar “matches” crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O carnaval de Belo Horizonte se consolidou como um dos maiores do país, atraindo milhões de foliões todos os anos. Em meio a essa multidão, encontrar alguém especial pode parecer um desafio, mas a tecnologia oferece uma ajuda para os solteiros que querem unir festa e paquera.

O aplicativo de relacionamentos happn analisou seus dados para criar um verdadeiro roteiro da paquera, revelando os blocos com o maior potencial de ‘match’ na capital mineira. A análise mapeou os 10 bloquinhos com o maior número de ‘Crushes’, termo usado pelo app para quando dois usuários se curtem mutuamente.

A lista funciona como um guia estratégico para quem deseja otimizar o roteiro da folia e aumentar as chances de encontrar novas conexões. O ranking deste ano mostra uma mistura de megablocos e festas mais intimistas, garantindo opções para todos os gostos.

Na comparação com o levantamento do ano anterior, o bloco “Quando Come se Lambuza” reafirmou sua popularidade e manteve a primeira posição. Outro destaque foi o “Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade”, conhecido por sua mensagem de inclusão, que subiu na preferência dos usuários.

Os 10 melhores blocos para paquerar em BH

  1. Quando Come se Lambuza

  2. Bloco Ferveção

  3. Bloco da Fofoca

  4. Lá vem ela

  5. Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade

  6. Então Brilha!

  7. Bloco Filhos da PUC

  8. Bloco Eleganza

  9. Kola em Mim que Cê Brilha

  10. Bloco Minas com Bahia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bh carnaval-2026 minas-gerais

