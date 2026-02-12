Carnaval em BH: os melhores blocos para encontrar um crush

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O carnaval de Belo Horizonte se consolidou como um dos maiores do país, atraindo milhões de foliões todos os anos. Em meio a essa multidão, encontrar alguém especial pode parecer um desafio, mas a tecnologia oferece uma ajuda para os solteiros que querem unir festa e paquera.

O aplicativo de relacionamentos happn analisou seus dados para criar um verdadeiro roteiro da paquera, revelando os blocos com o maior potencial de ‘match’ na capital mineira. A análise mapeou os 10 bloquinhos com o maior número de ‘Crushes’, termo usado pelo app para quando dois usuários se curtem mutuamente.

A lista funciona como um guia estratégico para quem deseja otimizar o roteiro da folia e aumentar as chances de encontrar novas conexões. O ranking deste ano mostra uma mistura de megablocos e festas mais intimistas, garantindo opções para todos os gostos.

Na comparação com o levantamento do ano anterior, o bloco “Quando Come se Lambuza” reafirmou sua popularidade e manteve a primeira posição. Outro destaque foi o “Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade”, conhecido por sua mensagem de inclusão, que subiu na preferência dos usuários.

Os 10 melhores blocos para paquerar em BH

Quando Come se Lambuza Bloco Ferveção Bloco da Fofoca Lá vem ela Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade Então Brilha! Bloco Filhos da PUC Bloco Eleganza Kola em Mim que Cê Brilha Bloco Minas com Bahia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.