Carnaval em BH: os melhores blocos para encontrar um crush
Aplicativo de paquera usa dados para listar os 10 bloquinhos com mais chances de ‘match’ na capital mineira; confira o ranking completo
O carnaval de Belo Horizonte se consolidou como um dos maiores do país, atraindo milhões de foliões todos os anos. Em meio a essa multidão, encontrar alguém especial pode parecer um desafio, mas a tecnologia oferece uma ajuda para os solteiros que querem unir festa e paquera.
O aplicativo de relacionamentos happn analisou seus dados para criar um verdadeiro roteiro da paquera, revelando os blocos com o maior potencial de ‘match’ na capital mineira. A análise mapeou os 10 bloquinhos com o maior número de ‘Crushes’, termo usado pelo app para quando dois usuários se curtem mutuamente.
A lista funciona como um guia estratégico para quem deseja otimizar o roteiro da folia e aumentar as chances de encontrar novas conexões. O ranking deste ano mostra uma mistura de megablocos e festas mais intimistas, garantindo opções para todos os gostos.
Na comparação com o levantamento do ano anterior, o bloco “Quando Come se Lambuza” reafirmou sua popularidade e manteve a primeira posição. Outro destaque foi o “Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade”, conhecido por sua mensagem de inclusão, que subiu na preferência dos usuários.
Os 10 melhores blocos para paquerar em BH
-
Quando Come se Lambuza
-
Bloco Ferveção
-
Bloco da Fofoca
-
Lá vem ela
-
Xô Preconceito! Meu Nome É Felicidade
-
Então Brilha!
-
Bloco Filhos da PUC
-
Bloco Eleganza
-
Kola em Mim que Cê Brilha
-
Bloco Minas com Bahia
