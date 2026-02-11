Blocos celebram religiões de matrizes africanas e coletividade em BH

O Carnaval de BH terá cerca de 600 blocos na folia, refletindo a diversidade popular da capital mineira. Entre eles estão Filhos de Oya, Seu Vizinho, Filhos das Águas, Orisamba e Afro Magia Negra, que levarão às ruas manifestações artísticas ligadas à luta das associações locais e às religiões de matrizes afro-brasileiras.

Filhos de Oya

O Bloco Afro Filhos de Oyá estreia no Carnaval de BH com o tema, “Exu Caminhos Abertos” e celebra 24 anos da Casa de Candomblé Ilê Asé Omi Ogunsade na segunda-feira (16/2). A concentração será feita na Avenida Brasil, número 1.285, Bairro Funcionários, Região Centro-Sul, a partir das 8h, com saída prevista para as 9h.

Esse cortejo tem a intenção de reafirmar a identidade através de manifestações artísticas, ancestrais e comunitárias. As canções que serão entoadas no decorrer do bloco serão baseadas em ritmos afro-brasileiros que enaltecem Exu, os Orixás, os encantados, terreiros e a cultura de rua.

De acordo com Maurílio Rabello, o Badá, o nascimento do bloco reafirma o papel de fé e o quanto o Candomblé, por ser um local ancestral e familiar, acolhe a todos. “Transformar em bloco aquilo que sempre esteve presente no axé de nossa casa: a coletividade, a música como elo, e a rua como espaço de resistência cultural e afirmação de nossa identidade”, afirma Badá.

Ilê Asé Omi Ogunsade é uma Casa de Candomblé, sob liderança matriarcal de Iyá Andréa de Oyá, localizada em Venda Nova, Região Norte de BH. O terreiro costuma fazer festas públicas em defesa da memória ancestral e do patrimônio afro-diaspórico, como as festas de Ogun, Oyá, Olubajé e Águas de Oxalá.

Seu vizinho

O bloco Seu Vizinho traz para o carnaval de rua de BH o tema “Batuke de Minas”, um mergulho profundo nas afromineiridades enquanto conjunto de expressões artísticas, territórios, linguagens, modos de viver e táticas de sobrevivência. O cortejo será feito no sábado (14/2), com concentração marcada para as 11h na Avenida Mem de Sá, número 1.999, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH.

Seu Vizinho surgiu em 2014 como um bloco de carnaval na Vila Marçola, no Aglomerado da Serra. Desde o início, a proposta era fazer um carnaval acessível, coletivo, diverso e de resistência, que fortalecesse as pessoas do local.

O tema deste ano nasce da necessidade de ocupar o Carnaval de BH com música, arte e cultura afromineira, expressões que muitas vezes ficam à margem diante do eixo Salvador-Rio.

“Temos observado pouco reconhecimento das manifestações dos tambores ancestrais de Minas Gerais. Com esse tema, queremos valorizar os mestres e mestras, os tambores, os instrumentos e os ritmos afromineiros”, defende Paulo Vitor Ribeiro, um dos fundadores do bloco.

Filhos das Águas

O Bloco Afro Filhos das Águas traz a importância da mulher no cotidiano. O cortejo, majoritariamente feminino (17 mulheres e 7 homens), sairá no sábado (14/2), com concentração prevista para as 9h, na rua Itararé, 427, no Bairro Concórdia.

Nascido em 2020 com a intenção de unir ancestralidade, cultura e comprometimento com a preservação da natureza, o bloco, com sede no terreiro de Candomblé Angola, N’zo Kabila, fica localizado no bairro Concórdia. Ele foi fundado por Adriana Souza (Kota Zinguelê) e Isabel Coutinho (Nengua Kamuxinú).

Segundo Rafaela Silva, coreógrafa do cortejo, a ideia do bloco é também reforçar o compromisso do povo preto através do carnaval. “Nós vimos a necessidade de sair com um bloco que reforçasse a nossa essência, que trazia a ideia do nosso Candomblé e do nosso axé”, afirma.

O tema do desfile será a importância da mulher no Candomblé ou no dia a dia, seja em épocas de carnaval ou fora dele. “O nome Filhos das Águas está diretamente ligado à Oxum e Iemanjá, entidades das águas no Candomblé. Trazer esse tema no nosso bloco reforça o compromisso com o cuidado e a valorização que temos que ter com a mulher”, aponta Rafaela.

Orisamba

O bloco Orisamba traz o tema “Gira na Lagoinha - Ecos da Diáspora” para o carnaval deste ano. O cortejo será feito nos dias 13 e 15/2, em diferentes pontos do Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH.

Na sexta (13), o encontro será feito em frente à Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, na Rua Fagundes Varella, 99, com a concentração marcada para as 19h. No domingo (15), será na Rua Itapecerica, 331, com a concentração marcada para as 10h.

Com 11 anos de existência, o bloco conta os caminhos de Exu, que dá o tom da alegria e fala sobre os caminhos do Orisamba. De acordo com o líder do bloco, Gabriel de Moura, o coletivo tem trabalhado para fomentar o carnaval em locais à margem da sociedade.

“O Orisamba é esse movimento que vai de Exu a Oxalá. Um desfile muito bonito, que nós queremos que todos venham participar! Uma ação, uma força da natureza em movimento”, explica Gabriel.”

Afro Magia Negra

O bloco Afro Magia Negra ocupa as ruas da Região Noroeste no dia 18/2, com o tema “A criação do mundo por ODÙDÚWÀ”, inspirada na cosmovisão do povo Yorubá. A concentração inicia às 12h, na Praça Gabriel Passos, Rua Itararé, 96, Bairro Concórdia.

Criado em 2013 pelo artista Camilo Gan, o bloco nasce da necessidade de reunir pessoas comprometidas com o enfrentamento ao racismo. O cortejo promove a “afrobetização” (conceito usado pelo grupo para promover o letramento racial) por meio da cultura negra, com uma abordagem “pretagogicamente” educativa, utilizando expressões corpóreas e fusões de sons do oeste da África e do Brasil.

A banda do bloco se manifesta por meio de um ritual designer, em que incorpora elementos característicos dos blocos afros: toques de tambores ancestrais, danças, clarins, água de cheiro, aromas e o tradicional banho de pipoca, que simboliza saúde, proteção e sabor.

O tema “A criação do mundo por ODÙDÚWÀ” é inspirado na cosmovisão do povo Yorubá. No decorrer do cortejo, serão representados elementos referentes a essa origem. Segundo o fundador do bloco, Camilo Gan, o enredo busca contar uma história de origem, assim como é visto em outras religiões.

“Esse tema traz a criação do mundo como uma maneira das pessoas conhecerem essa cosmovisão yorubana, entre tantas outras que existem”, aponta Gan.

Praça dos Orixás

Somado aos blocos de carnaval, será realizado um ato coletivo por terreiros e lideranças locais na Praça México, no Bairro Concórdia, Região Noroeste de BH, que simbolicamente nomeará o parque de Praça dos Orixás. O ato acontece nesta segunda (16/2), das 7h às 9h, com celebrações que reafirmam a fé e a ancestralidade do território. Após o ato, será realizada uma celebração com um show do Samba do Arco.