Bancada por cervejaria, Marina Sena quer arrastar 300 mil pessoas em bloco

Todas as últimas apresentações da artista em Belo Horizonte ficaram lotadas - foi assim no BeFly Hall em novembro e no Sensacional em junho de 2025. No carnaval certamente a cena irá se repetir, mas com o sinal de multiplicação ativado, já que o acesso é gratuito. Marina Sena apresenta seu inédito bloco em BH - batizado de Marinada - no domingo, dia 15 de fevereiro, com previsão de atrair 300 mil pessoas no entorno do estádio Mineirão, segundo divulgado pela assessoria de imprensa da Cervejaria Petra, patrocinadora da cantora e do evento.

O folião que estiver na capital mineira pode se sentir privilegiado, pois BH será a única cidade a receber o novo bloco da cantora de Taiobeiras no carnaval deste ano. No dia seguinte, ela vai para o camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde se apresentará.

O tema sobre quem banca grandes blocos no carnaval de BH tem vindo à tona recentemente. A liga dos blocos afirma que a prefeitura (PBH) tem privilegiado grandes atrações, mas a PBH nega. "O principal instrumento de fomento do poder público ao carnaval é o Edital de Auxílio Financeiro, voltado exclusivamente para os blocos de rua", informa o Executivo.

Dedicada especialmente ao EP “Marinada vol. 1”, lançado pela cantora em dezembro, a turnê com shows de verão, no entanto, vai a outras cidades no formato convencional. Já esteve em São Paulo, Recife e Salvador, e ainda tem datas em Sergipe (dia 28/2) e em Fortaleza, no Ceará (1º/3). O setlist conta com sucessos como 'Dando Sarrada', 'Me Toca', 'Coisas Naturais', 'Numa Ilha' e 'Por Supuesto'.

Cervejaria mira em Minas

A Petra tem apostado em eventos de folia em Minas, por isso também encabeça o Carnaval Surreal, em Ouro Preto, festa fechada com ingressos à venda. A previsão é vender cerca de 190 mil litros de cerveja em todos os eventos durante o período carnavalesco. Luísa Sonza, Felipe Ret, Monobloco, Jammil, Orochi e Kevin O Cris são alguns dos artistas que sobem ao palco na cidade histórica.

O folião que estiver com o bolso cheio tem como outra opção o Carnaval dos Sonhos, desta vez na área externa do Mineirinho (antes ocorria em Nova Lima), também patrocinado pela cervejaria. Os ingressos variam entre R$ 180 e R$ 900. A lista de atrações entre os dias 13 e 17 de fevereiro é farta, e inclui, entre outros, nomes como Baile do Dennis e Matuê, Thiaguinho e Pedro Sampaio, Ludmilla e Mané Galinha, Menos é Mais e Zé Neto e Cristiano, Banda Eva e Tomate.

O motivo do investimento? “O Carnaval é um período bastante estratégico para a companhia, já que aproximadamente 10% de todo o volume anual de vendas de cerveja no Brasil provêm do período”, afirma Cristiane Rosa, head de marketing categorias e consumer insights do Grupo Petrópolis. Eles também querem se posicionar entre as principais escolhas do consumidor. A cervejaria, no entanto, não divulgou os valores investidos na campanha.