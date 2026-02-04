Jovens criam site em 14 dias para mapear o carnaval de BH

Em meio à contagem regressiva para o carnaval de Belo Horizonte, um grupo de jovens empreendedores conseguiu tirar do papel, em menos de 14 dias, um site pensado para facilitar a vida de foliões e criadores de conteúdos que acompanham a maior festa popular da cidade. Batizado de "Gabarito do Carnaval", a plataforma (seugabarito.com) reúne, em um só lugar, a programação completa dos blocos da capital e aposta em tecnologia, em usabilidade e na identidade visual para organizar a folia.

A ideia surgiu a partir de conversas informais entre amigos ligados ao ecossistema de tecnologia e startups, que identificaram um descompasso entre o crescimento da festa e as ferramentas digitais disponíveis para o público. Um dos idealizadores é Alexandre Linhares, 25 anos, fundador da startup Iticket, voltada à gestão de bares e restaurantes. “O Carnaval de Belo Horizonte cresceu demais, mas a organização ainda é muito baseada em Excel, print e lista. Todo mundo compartilha aquelas planilhas enormes, pouco intuitivas e nada atraentes. A ideia foi fazer muito melhor: no celular, em um aplicativo simples de usar”, explica.

Ao enxergar espaço para a criação da plataforma, Alexandre convidou Pedro Quinaud, engenheiro mecânico formado pela UFMG, e Natan Domingos Albuquerque, 26 anos, designer de produtos e estudante da UEMG, para integrar o time.

Segundo Natan, o aplicativo nasceu também de uma reflexão sobre comportamento digital e redes sociais. “A ideia do Gabarito surgiu de uma conversa que eu estava tendo com o Xande. A gente já tem alguns projetos juntos e conversa muito sobre inovação, tendências e comportamento. Hoje, as redes sociais parecem ter dois extremos: pessoas que preferem o anonimato total e não postam nada, e os influenciadores, que tornam tudo público o tempo inteiro”, afirma.

Alexandre Linhares e Natan Albuquerque Redes Sociais/Reprodução

Para ele, o espaço intermediário entre esses dois polos tem se perdido. “Essas pessoas que gostam de compartilhar algo de forma casual, sem performar como influencer, estão ficando sem ferramentas adequadas. O Gabarito surge muito desse lugar: organizar, compartilhar e viver o Carnaval sem precisar se expor demais ou depender de planilhas improvisadas”, completa.

Com experiência em programação, Alexandre começou a rascunhar o primeiro modelo do aplicativo com apoio de inteligência artificial. Na sequência, o grupo incorporou um UX designer ao projeto para estruturar as telas e garantir uma experiência fluida ao usuário. “O foco sempre foi usabilidade. Não era só criar um aplicativo, mas algo simples, intuitivo e com personalidade, com a cara de Belo Horizonte”, diz.

O desafio ganhou proporções maiores quando o grupo decidiu transformar a ideia em um produto funcional às vésperas da festa. O prazo era curto: menos de duas semanas para desenvolver o aplicativo, criar a identidade visual e colocar a plataforma no ar. “Foi quase uma maratona. A gente se desafiou a tirar algo do zero em 14 dias. Usamos tudo o que a tecnologia permite hoje e contamos com a ajuda de muita gente que acreditou no projeto”, conta Alexandre.

Ao longo do processo, o time optou por reescrever todo o código do aplicativo, abandonando soluções baseadas apenas em inteligência artificial para garantir estabilidade e escalabilidade. “Teve um momento em que ficou claro que não dava para fazer algo sério só com IA. A gente refez tudo em código para entregar um produto consistente”, afirma.

Além de facilitar o acesso à programação dos blocos para o público em geral, o Gabarito do Carnaval também se tornou uma ferramenta para creators e influenciadores que cobrem a festa. A plataforma permite a criação e o compartilhamento público de listas de blocos, organizadas de forma visual e intuitiva, facilitando a interação com os seguidores.

“Muitos creators fazem as próprias planilhas de Carnaval, o que dá trabalho e não é intuitivo. Agora eles conseguem compartilhar tudo de forma simples, sem depender de print”, explica Alexandre.

Com identidade visual inspirada em Belo Horizonte e foco em tecnologia acessível, o aplicativo, criado por jovens empreendedores da capital, já começou a ganhar adesão nas redes sociais às vésperas da folia.