BLOQUINHO DA POLÍTICA

Parlamentares de esquerda desfilam com fantasias políticas no Então Brilha

Bloco que abriu o carnaval da capital mineira reuniu deputadas e vereadores com figurinos ideológicos e críticas a projeto que restringe crianças na folia

Ana Mendonça
Alessandra Mello
Ana Mendonça
Repórter
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/02/2026 08:23 - atualizado em 14/02/2026 08:34

compartilhe

Cida Falabella, Andreia de Jesus, Bella Gonçalves e Pedro Rousseff no Então Brilha!
Cida Falabella, Andreia de Jesus, Bella Gonçalves e Pedro Rousseff no Então Brilha! crédito: ALESSANDRA MELLO/EM/DAPRESS

bloco Então Brilha, que abriu oficialmente o carnaval de Belo Horizonte (MG) na manhã deste sábado (14/2), teve diversos parlamentares de esquerda entre os foliões. As deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol) e Andréia de Jesus (PT), os vereadores Júhlia Santos (Psol), Cida Falabella (Psol), Iza Lourença (Psol) e Pedro Rousseff (PT), além da ex-deputada federal Áurea Carolina (Psol), acompanharam o desfile pela avenida Afonso Pena usando fantasias com referências ideológicas e políticas.

Chamaram atenção os figurinos de Áurea Carolina, Cida Falabella e Iza Lourença. A ex-deputada vestia uma capa com o rosto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já Cida, usava uma fantasia com uma plantinha e a frase “delírios comunistas” e Iza um leque escrito "a soberania é uma delícia".

O vereador Pedro Rousseff também entrou no clima e distribuiu santinhos com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a frase “gostosas com Lula”.

Aurea Carolina com capa da ministra Marina Silva
Aurea Carolina com capa da ministra Marina Silva ALESSANDRA MELLO/EM/DAPRESS

Brilha!

Com o tema “Tecnologia do Delírio”, o Então Brilha reuniu centenas de foliões desde o nascer do dia. Muitos chegaram usando rosa e dourado, cores tradicionais do bloco.

A abertura foi feita à capela, ao som de “O Homem Falou”, do mineiro Gonzaguinha, cujo refrão diz “não vamos deixar ninguém dispersar”. Em seguida, o bloco tocou seu hino, abrindo oficialmente o desfile.

Porta-estandarte do bloco, a vereadora Júhlia Santos afirmou que o tema deste ano celebra a loucura como possibilidade de criação e liberdade.

“Esse ano o bloco vem falar desse lugar da loucura, esse lugar da insanidade, esse lugar da possibilidade. Eu sempre questiono: o que é loucura? Quem é doido? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa contemporaneidade, tem um quê de loucura”, disse.

A vereadora também comentou o projeto de lei que pretende restringir o acesso de crianças aos blocos de carnaval, proposta que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal.

“São pessoas caretas, infelizes, que querem legislar sobre a felicidade das outras pessoas”, afirmou.

