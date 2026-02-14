Parlamentares de esquerda desfilam com fantasias políticas no Então Brilha

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Chamaram atenção os figurinos de Áurea Carolina, Cida Falabella e Iza Lourença. A ex-deputada vestia uma capa com o rosto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já Cida, usava uma fantasia com uma plantinha e a frase “delírios comunistas” e Iza um leque escrito "a soberania é uma delícia".

O vereador Pedro Rousseff também entrou no clima e distribuiu santinhos com o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a frase “gostosas com Lula”.

Aurea Carolina com capa da ministra Marina Silva ALESSANDRA MELLO/EM/DAPRESS

Brilha!

Com o tema “Tecnologia do Delírio”, o Então Brilha reuniu centenas de foliões desde o nascer do dia. Muitos chegaram usando rosa e dourado, cores tradicionais do bloco.

A abertura foi feita à capela, ao som de “O Homem Falou”, do mineiro Gonzaguinha, cujo refrão diz “não vamos deixar ninguém dispersar”. Em seguida, o bloco tocou seu hino, abrindo oficialmente o desfile.

Porta-estandarte do bloco, a vereadora Júhlia Santos afirmou que o tema deste ano celebra a loucura como possibilidade de criação e liberdade.

“Esse ano o bloco vem falar desse lugar da loucura, esse lugar da insanidade, esse lugar da possibilidade. Eu sempre questiono: o que é loucura? Quem é doido? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa contemporaneidade, tem um quê de loucura”, disse.

A vereadora também comentou o projeto de lei que pretende restringir o acesso de crianças aos blocos de carnaval, proposta que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara Municipal.

“São pessoas caretas, infelizes, que querem legislar sobre a felicidade das outras pessoas”, afirmou.