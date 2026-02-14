Megablocos em BH terão plano especial de segurança dos bombeiros

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Sob o primeiro raio de sol do dia, o bloco Então, Brilha! reúne centenas de milhares de foliões com a expectativa de abrir o fim de semana de carnaval em grande estilo. O tradicional cortejo começou a concentração na Avenida do Contorno, próximo à Rua Curitiba, em Belo Horizonte, por volta de 5h.

Para dar conta do público estimado acima de 100 mil pessoas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais montou um plano específico de segurança e dispersão emergencial.

Segundo o porta-voz da corporação, Henrique Barcelos, o trabalho é feito de forma integrada com outros órgãos e inclui recursos posicionados em locais estratégicos, monitoramento por drones e equipes em pontos elevados para orientar o público e intervir rapidamente em caso de necessidade.

“A gente sabe que é um desafio grande trazer segurança numa expectativa de público tão alta como essa. Por isso, temos planos específicos de dispersão, caso seja necessário. Tudo isso vai garantir mais segurança ao folião”, afirma.

Além da estrutura montada, os bombeiros reforçam algumas orientações básicas para quem vai acompanhar o desfile:

Fique bem hidratado e alimentado;

Fique atento ao uso de roupas e calçados leves;

Respeite o espaço das outras pessoas;

Respeite os limites das áreas mais cheias e evite disputar espaço;

Fique atento às orientações das equipes de segurança.

De acordo com o tenente, quando há competição por espaço, aumenta o risco de formação de uma aglomeração perigosa. Por isso, a recomendação é que os foliões curtam o bloco com atenção, sigam as orientações das autoridades e priorizem a própria segurança e a de quem está ao redor.