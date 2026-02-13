Assine
Reggae e muita batucada marcam desfile do Bloco 'A Roda' no carnaval de BH

Grupo levou centenas de foliões ao Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH, na primeira noite do período da festa popular

Repórter
13/02/2026 22:50

Desfile do Bloco A Roda pelo Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, no carnaval 2026
Bateria se destaca como um dos principais atrativos do bloco crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Folia com batucada e muito reggae. Essa é a proposta do Bloco A Roda para o Carnaval de 2026, que desfilou pela Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (13/2). O grupo levou centenas de pessoas à região, mostrando que as festividades na capital mineira já começaram com força total.

Grupo animou foliões com muito reggae-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bloco atraiu multidão ao Bairro Barro Preto-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Músicos celebraram o legado de Bob Marley -Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Bateria é um dos destaques do bloco-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Cortejo seguiu pela Avenida Augusto de Lima-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Em 2026, ano em que o bloco completa uma década de história, o tema do cortejo foi "Movement of Batuke People", em referência à canção Exodus, de Bob Marley. O repertório exalta o caráter multicultural do estilo musical afro-latino-americano, que nasceu na Jamaica. Tudo muito bem marcado pela bateria, que sempre é um dos destaques dos desfiles do grupo. 

Pedro Thiago, fundador e regente do Bloco A Roda, destaca a temática escolhida para 2026. "O repertório é um pouco fora do que a gente está acostumado a tocar, porque a gente toca mais latinidades e músicas afro-baianas. Agora, o reggae estava bastante pautado no repertório, com muitas músicas do Bob Marley", explica. Os músicos desfilaram de vermelho, verde e amarelo, cores que representam o estilo musical jamaicano. 

Além da questão do desfile, Pedro Thiago também salienta a representatividade da folia para a capital mineira. "A importância do carnaval de rua para Belo Horizonte é incomensurável, porque ele nasce de um questionamento, de um resgate da ocupação da cidade, dos espaços públicos; serviu como plataforma para outras causas, para a questão da moradia, da comunidade LGBT, para a questão do racismo e do machismo", pontua.

