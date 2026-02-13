Unidos da Estrela da Morte celebra 10 anos com presença da voz de Star Wars

O carnaval de Belo Horizonte se prepara para uma celebração de outra galáxia. O Bloco Unidos da Estrela da Morte, pioneiro na cena geek da capital mineira, comemora uma década de desfiles com uma atração especial para os fãs da saga: a participação do renomado dublador Mauro Ramos.

O cortejo do grupo será neste sábado (14/2), às 13h. A concentração é na Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta.

Desde sua criação, o Bloco Unidos da Estrela da Morte se consolidou como o primeiro grande bloco de carnaval com temática nerd em Minas Gerais. A cada ano, atrai milhares de foliões que trocam o samba tradicional por marchinhas adaptadas com referências a filmes, séries, quadrinhos e games. A edição de 10 anos promete ser a maior até hoje, celebrando a união da cultura pop com a tradicional festa brasileira.

A voz por trás de ícones da cultura pop

O convidado de honra para a festa é Mauro Ramos, uma das vozes mais icônicas da dublagem no Brasil. Ele é o responsável por dar vida a personagens inesquecíveis como o ogro Shrek, o javali Pumba de "O Rei Leão" e, para a alegria dos fãs da saga, o temível General Grievous em "Star Wars: A Vingança dos Sith". A presença de Ramos no cortejo é um presente para o público, que poderá interagir com a voz que marcou diversas gerações.

O desfile épico convida todos os jedis, siths, rebeldes e membros do Império a vestirem suas melhores fantasias e se juntarem à celebração nas ruas de Belo Horizonte.

Local: Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta – Belo Horizonte

Data: Sábado, 14 de fevereiro



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horário: 13h às 17h

