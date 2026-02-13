Assine
overlay
Início Gerais
FOLIA NERD

Unidos da Estrela da Morte celebra 10 anos com presença da voz de Star Wars

Primeiro bloco nerd de Minas Gerais recebe Mauro Ramos, voz do General Grievous, Shrek e Pumba, para um cortejo épico no carnaval de BH

Publicidade
Carregando...
JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
13/02/2026 17:47 - atualizado em 13/02/2026 17:49

compartilhe

SIGA
x
Unidos da Estrela da Morte celebra 10 anos com presença da voz de Star Wars
A dupla Darth Vader e Yoda presente no Bloco da Estrela da Morte, evento que celebra 10 anos de carnaval geek em BH crédito: Ana Raquel Lelles/EM

O carnaval de Belo Horizonte se prepara para uma celebração de outra galáxia. O Bloco Unidos da Estrela da Morte, pioneiro na cena geek da capital mineira, comemora uma década de desfiles com uma atração especial para os fãs da saga: a participação do renomado dublador Mauro Ramos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cortejo do grupo será neste sábado (14/2), às 13h. A concentração é na Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta. 

Desde sua criação, o Bloco Unidos da Estrela da Morte se consolidou como o primeiro grande bloco de carnaval com temática nerd em Minas Gerais. A cada ano, atrai milhares de foliões que trocam o samba tradicional por marchinhas adaptadas com referências a filmes, séries, quadrinhos e games. A edição de 10 anos promete ser a maior até hoje, celebrando a união da cultura pop com a tradicional festa brasileira.

A voz por trás de ícones da cultura pop

O convidado de honra para a festa é Mauro Ramos, uma das vozes mais icônicas da dublagem no Brasil. Ele é o responsável por dar vida a personagens inesquecíveis como o ogro Shrek, o javali Pumba de "O Rei Leão" e, para a alegria dos fãs da saga, o temível General Grievous em "Star Wars: A Vingança dos Sith". A presença de Ramos no cortejo é um presente para o público, que poderá interagir com a voz que marcou diversas gerações.

O desfile épico convida todos os jedis, siths, rebeldes e membros do Império a vestirem suas melhores fantasias e se juntarem à celebração nas ruas de Belo Horizonte.

Local: Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta – Belo Horizonte

Data: Sábado, 14 de fevereiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horário: 13h às 17h

Tópicos relacionados:

carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay